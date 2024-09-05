Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν έχει ακόμη διορίσει πρωθυπουργό δύο μήνες μετά τις πρόωρες εκλογές, εξετάζει αν θα ήταν σωστή η επιλογή του πρώην επικεφαλής της ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ, σύμφωνα με πηγή.

Ο συντηρητικός 73χρονος πολιτικός κατείχε στο παρελθόν διάφορους κυβερνητικούς ρόλους ενώ ήταν και επίτροπος της ΕΕ.

Μια πηγή που πρόσκειται στον Μπαρνιέ είπε στο Reuters ότι υπήρξαν επαφές με το προεδρικό επιτελείο χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Ο Μακρόν έχει εξετάσει μια σειρά από πιθανούς υποψήφιους για την πρωθυπουργία τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά κανένας τους δεν συγκέντρωσε αρκετή υποστήριξη που να εγγυάται μια σταθερή κυβέρνηση και δεν υπάρχει και καμία εγγύηση ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά για τον Μπαρνιέ ή για τον σύμμαχο του Μακρόν, τον Φρανσουά Μπαϊρού, τον οποίο τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ως πιθανό υποψήφιο.

Αλλά τουλάχιστον ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα στη βουλή μετά τις εκλογές στις αρχές Ιουλίου, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα μπλοκάρει άμεσα την υποψηφιότητα του Μπαρνιέ ή του Μπαϊρού, αν πληρούν συγκεκριμένες υποθέσεις.

Ο Μπαρνιέ είναι ένθερμος ευρωπαϊστής και συντηρητικός πολιτικός καριέρας, αλλά σκλήρυνε σημαντικά τον λόγο του στη διάρκεια της αποτυχημένης εκστρατείας του για το προεδρικό χρίσμα του συντηρητικού κόμματός του το 2021 λέγοντας ότι η μετανάστευση είναι ανεξέλεγκτη, κάτι με το οποίο συμφωνεί ο Εθνικός Συναγερμός.

Οπως δήλωσε στο δίκτυο BFM TV ο βουλευτής του Συναγερμού Σεμπαστιάν Σενού, το ακροδεξιό κόμμα θα περιμένει να δει τι έχει να πει ο Μπαρνιέ για τη μετανάστευση και για την αλλαγή του γαλλικού εκλογικού συστήματος.

Από την πλευρά του ο Λοράν Ζακομπελί, επίσης βουλευτής του Συναγερμού, είπε ότι μια προϋπόθεση είναι η συντομότερη δυνατή διάλυση της βουλής, το οποίο τοποθετείται χρονικά στις αρχές Ιουλίου τον επόμενο χρόνο.

"Ο Εθνικός Συναγερμός θέλει έναν πρωθυπουργό που να δεσμεύεται στη διάλυση, το συντομότερο δυνατό, της βουλής και στην καθιέρωση της απλής αναλογικής (για τις βουλευτικές εκλογές)", δήλωσε ο Ζακομπελί στο TF1.

Μολαταύτα, ο Εθνικός Συναγερμός δεν είναι ιδιαίτερα ένθερμος υποστηρικτής του Μπαρνιέ.

"Βγάζουν από τη ναφθαλίνη αυτούς που κυβέρνησαν τη Γαλλία για 40 χρόνια", σχολίασε ο Ζακομπελί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

