Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς έθεσε στην κυβέρνηση τελεσίγραφο έως την Τρίτη για συμφωνία στο θέμα της μεταρρύθμισης της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

«Εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη να μας δώσει μια δεσμευτική δήλωση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, ότι η ανεξέλεγκτη εισροή στα σύνορα θα σταματήσει και ότι όσοι εξακολουθούν να έρχονται θα επιστρέψουν στα σύνορα στη Γερμανία, τότε δεν έχει νόημα να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις με την κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Μερτς σε κομματική εκδήλωση στο Βραδεμβούργο ενόψει των κρατιδιακών εκλογών στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο αρχηγός του CDU είχε ήδη τονίσει ότι τα ομόσπονδα κρατίδια με κυβερνήσεις CDU ή CSU είναι διατεθειμένα να προχωρήσουν σε περαιτέρω συνομιλίες μόνον εφόσον περιλαμβάνεται και η απόρριψη στα γερμανικά σύνορα.

«Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD) πρέπει τώρα να επιδείξει ηγετικό ρόλο και να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του στη χάραξη πολιτικής», απαίτησε ο Μερτς και ζήτησε μία ακόμη συνάντηση την επόμενη Τετάρτη προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις και να ψηφιστούν οι αντίστοιχοι νόμοι ήδη την επόμενη εβδομάδα από την Bundestag.

Ο γενικός γραμματέας του SPD Κέβιν Κύνερτ επέκρινε το τελεσίγραφο της αντιπολίτευσης και κάλεσε τον Φρίντριχ Μερτς «να μην δίνει την εντύπωση ότι οι επικείμενες εκλογές του Βραδεμβούργου τον οδηγούν σε μη ρεαλιστικούς ρυθμούς».

Οι Πράσινοι από την πλευρά τους έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με το εάν η απόρριψη στα σύνορα είναι νομικά εφικτή, ενώ οι Φιλελεύθεροι (FDP) δήλωσαν ανοιχτοί ακόμη και σε συνταγματικές αλλαγές, εάν είναι απαραίτητο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

