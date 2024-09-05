Η πόλη της Ρώμης εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει την πρόσβαση στο εμβληματικό τοπόσημο Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα μνημεία της ιταλικής πρωτεύουσας, ενόψει μεγάλης τουριστικής αύξησης στην Αιώνια Πόλη, δήλωσαν αξιωματούχοι του δημοτικού συμβουλίου.



Η ιταλική πρωτεύουσα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Ιωβηλαίο του 2025, μια ρωμαιοκαθολική εκδήλωση διάρκειας ενός έτους, που αναμένεται να προσελκύσει 32 εκατομμύρια τουρίστες και προσκυνητές.



Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά σχέδια, οι επισκέψεις στο μοναδικού κάλλους σιντριβάνι θα απαιτούν προηγούμενη κράτηση, με καθορισμένους χρόνους και περιορισμένο αριθμό ατόμων που θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στα σκαλιά γύρω από αυτό.



«Για τους Ρωμαίους σκεφτόμαστε να το κάνουμε δωρεάν, ενώ όσοι δεν είναι κάτοικοι θα κληθούν να κάνουν μια συμβολική συνεισφορά, ένα ή δύο ευρώ» διευκρίνισε ο σύμβουλος τουρισμού της Ρώμης Αλεσάντρο Ονοράτο στην εφημερίδα Il Messaggero της Πέμπτης.



Την Τετάρτη, ο δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι χαρακτήρισε τα μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των τουριστών «μια πολύ συγκεκριμένη πιθανότητα», αλλά ο στόχος είναι η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού, όχι τα επιπλέον έσοδα.



Η Φοντάνα ντι Τρέβι, που χτίστηκε τον 18ο αιώνα, αποτέλεσε το σκηνικό για την πιο διάσημη σκηνή στην ταινία La Dolce Vita του Φεντερίκο Φελίνι, όταν η ηθοποιός Ανίτα Έκμπεργκ κάνει μπάνιο σε αυτήν, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά.

