Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας αγνοούνται στην Ιαπωνία έπειτα από κατολίσθηση οφειλόμενη σε καταρρακτώδεις βροχές, καθώς πλησιάζει το αρχιπέλαγος ισχυρός τυφώνας, ανέφεραν σήμερα οι τοπικές Aρχές.

«Η κατολίσθηση έπληξε σπίτι όπου ζούσαν πέντε μέλη οικογένειας — ζευγάρι περίπου εβδομήντα ετών, δυο γυναίκες περίπου σαράντα ετών και άνδρας περίπου τριάντα ετών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος στην πόλη Γκαμαγκόρι, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους, κοντά στις ακτές στον Ειρηνικό.

Typhoon #Shanshan is now equivalent to a category 3 major hurricane 🌀



On Thursday the typhoon will strike Kyushu, Japan, bringing severe winds, torrential rain, and dangerous storm surge.



Shikoku and Honshu are also at risk of flooding as the system moves inland. #台風10号 pic.twitter.com/mRy4psRMhr — Zoom Earth (@zoom_earth) August 27, 2024

Το ένα από τα μέλη της οικογένειας «διασώθηκε το βράδυ χθες Τρίτη, όμως οι έρευνες για να εντοπιστούν τα άλλα τέσσερα συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι βροχές που πλήττουν κεντρικούς τομείς της Ιαπωνίας οφείλονται στον τυφώνα Σανσάν, που σήμερα βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της νήσου Αμάμι (νότια), με ριπές ανέμου ως και 252 χλμ. ανά ώρα.

«Είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού», είπε αξιωματούχος της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος ιδίως σε νότιους τομείς της χώρας.

Αεροπορικές εταιρείες ήδη ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ κάποια δρομολόγια των Σινκάνσεν, των υπερταχειών των ιαπωνικών σιδηροδρόμων, ενδέχεται να ανασταλούν εντός της εβδομάδας, ανάλογα με την τροχιά του τυφώνα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Η Japan Airlines ακύρωσε 110 πτήσεις εσωτερικού και 6 διεθνείς πτήσεις σήμερα, ενώ η ANA, άλλος ιαπωνικός αερομεταφορέας, ακύρωσε 112 πτήσεις εσωτερικού που επρόκειτο να γίνουν από σήμερα ως μεθαύριο Παρασκευή.

Ο τυφώνας Σανσάν αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Κιούσου, τη δεύτερη μεγαλύτερη νήσο της Ιαπωνίας, κατόπιν στη Χονσού, τη μεγαλύτερη, ως το τέλος της εβδομάδας.

Στα μέσα του μήνα, ο τυφώνας Αμπίλ οδήγησε στην ακύρωση δεκάδων δρομολογίων τρένων και 650 και πλέον πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς ούτε σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς πέρασε ανοικτά της μητροπολιτικής περιοχής του Τόκιο, στον Ειρηνικό.

Οι τυφώνες στην περιοχή σχηματίζονται πλέον πιο κοντά στις ακτές από ό,τι πριν, ισχυροποιούνται πολύ ταχύτερα και παραμένουν περισσότερο πάνω από τη γη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, υπέδειξε μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

