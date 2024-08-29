Ο τυφώνας Σανσάν, που χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος της χρονιάς στην Ιαπωνία, έφθασε σήμερα το πρωί πάνω από τη γη, πλήττοντας με σφοδρότητα το μεγαλύτερο νησί του νότιου τμήματος της χώρας, την Κιούσου, με ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα.

Εξαιτίας του φαινομένου, οι αρχές κήρυξαν χθες τον μέγιστο συναγερμό, επικαλούμενες τους ανέμους, τις βροχοπτώσεις και τα κύματα, προειδοποίησαν εναντίον «κατολισθήσεων», «πλημμυρών σε ζώνες με χαμηλό υψόμετρο» και «υπερχείλισης ποταμών».

#BREAKING #BREAKINGNEWS



Typhoon Shanshan threat forces mass evacuations in #Japan



An evacuation order has been issued for 845,000 people on the Japanese island of Kyushu ahead of the expected arrival of Shanshan, while businesses are suspending work. Toyota has stopped all its… pic.twitter.com/APLBrQTakp — 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) August 28, 2024

Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας - ζευγάρι περίπου εβδομήντα ετών και γιος τους, περίπου τριάντα ετών - έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολίσθησης που έθαψε σπίτι στην Γκαμαγκόρι, στον κεντρικό νομό Αϊτσί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Άλλες δυο γυναίκες περίπου σαράντα ετών τραυματίστηκαν, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Κοντά στην πόλη Σατσουμανσεντάι, στον νομό Καγκοσίμα, έχουν αναφερθεί ήδη οι πρώτες ζημιές.

Σύμφωνα με εταιρείες ηλεκτρισμού, 254.610 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα το πρωί.

Ο κολοσσός της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota ανακοίνωσε χθες πως ανεστάλη η παραγωγή και στα 14 εργοστάσια που διαθέτει στην Ιαπωνία από χθες ως απόψε.

Η Japan Airlines ακύρωσε 172 πτήσεις εσωτερικού και 6 διεθνείς πτήσεις που προγραμματιζόταν να γίνουν χθες και σήμερα, ενώ η ANA, άλλος ιαπωνικός αερομεταφορέας, ακύρωσε 219 πτήσεις εσωτερικού και 4 διεθνείς, που επρόκειτο να γίνουν από χθες ως αύριο Παρασκευή.

Ο τυφώνας αναμένεται να συνεχίσει να κινείται κατά μήκος της δυτικής Ιαπωνίας την υπόλοιπη εβδομάδα.

Δρομολόγια των Σινκάνσεν, των υπερταχειών των ιαπωνικών σιδηροδρόμων, ενδέχεται να ανασταλούν αυτή την εβδομάδα σ’ όλη τη χώρα, ανάλογα με την τροχιά του τυφώνα, προειδοποίησαν εξάλλου οι διαχειρίστριες εταιρείες.



Οι τυφώνες στην περιοχή σχηματίζονται πλέον πιο κοντά στις ακτές απ’ ό,τι πριν, ισχυροποιούνται πολύ ταχύτερα και παραμένουν περισσότερο πάνω από τη γη, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, υπέδειξε μελέτη που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο.

Από τη 15η ως τη 17η Αυγούστου, άλλος τυφώνας, ο Αμπίλ, είχε συνέπεια την ακύρωση δεκάδων δρομολογίων τρένων, καθώς και 650 και πλέον πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, χωρίς πάντως να προκαλέσει τραυματισμούς ούτε σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς πέρασε ανοικτά της μητροπολιτικής περιοχής του Τόκιο, στον Ειρηνικό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.