Το πρώτο πεδίο κοιτασμάτων μεθανίου από στρώματα άνθρακα μεγάλης κλίμακας στην Κίνα, που είναι γνωστό ως πεδίο Daning-Jixian στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας έχει επιτύχει μία ημερήσια παραγωγή ρεκόρ 11 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ανακοίνωσε στις 15 Μαρτίου, η PetroChina Coalbed Methane Co., Ltd.

Το αναφερόμενο πεδίο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Λεκάνης Ορντός, ενώ αποτελεί ένα πρόγραμμα εθνικής επίδειξης της Κίνας, για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων μεθανίου μεγάλου βάθους.

Η έναρξη των έργων εκμετάλλευσης του πεδίου Daning-Jixian, που έχει αποδεδειγμένα αποθέματα 400 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων μεθανίου άρχισε το 2019.

Το 2025, καταγράφηκε συνολική παραγωγή 3,05 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων μεθανίου από στρώματα άνθρακα, καθιστώντας το πεδίο Daning-Jixian το μεγαλύτερο του είδους του μέχρι σήμερα στην Κίνα.

Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση επέκτασης της ικανότητας παραγωγής που αναμένεται ότι θα προσθέσει 1,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην ετήσια παραγωγική ικανότητα του Daning-Jixian.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

