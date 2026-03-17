Μια φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο Ιράκ δημοσίευσε βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών στο Telegram που δείχνει ένα drone να πετάει χαμηλά μέσα από το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

An Iranian-backed militia successfully used a (likely fiber optic) FPV drone to carry out a reconnaissance mission through the U.S. Embassy in Baghdad yesterday.



Seen here, the drone flies unchallenged through the embassy complex for nearly two minutes. pic.twitter.com/S1Ky3eVUv0 March 17, 2026



Το FPV (προοπτικής πρώτου προσώπου) drone φαίνεται να ίπταται ανάμεσα σε κτίρια στο βαριά οχυρωμένο συγκρότημα και να περνάει σε απόσταση λίγων μέτρων από μια μεγάλη αμερικανική σημαία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν φαίνεται να χτύπησε το συγκρότημα.



Το βίντεο χρονολογείται στις 16 Μαρτίου. Στις αρχές Μαρτίου, η πρεσβεία διέταξε όλο το μη απαραίτητο προσωπικό της να φύγει λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.



Η δημοσίευση του βίντεο ήρθε λίγες ώρες αφότου το ξενοδοχείο Al-Rasheed, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Πράσινης Ζώνης όπου βρίσκεται η πρεσβεία, χτυπήθηκε μετά από επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης.



Η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει γίνει στόχος πολλαπλών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες – χτυπήθηκε από δύο drones το Σάββατο και η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για να καταρρίψει εισερχόμενα βλήματα τη Δευτέρα, ενώ δέχθηκε και πλήγματα τη νύχτα.



Αρκετές φιλοϊρανικές ομάδες πολιτοφυλακής που λειτουργούν στο Ιράκ έχουν αναλάβει την ευθύνη για διάφορες επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στη χώρα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν υπενθυμίζει το CNN.



Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.