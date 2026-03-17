Μια ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανικές, λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορους οικισμούς της περιοχής της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, όπως δήλωσε την Τρίτη ο περιφερειάρχης.

Ο Όλεγκ Κίπερ ανέφερε στο Telegram ότι οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν γρήγορα. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

