Μια ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανικές, λιμενικές και ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορους οικισμούς της περιοχής της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, όπως δήλωσε την Τρίτη ο περιφερειάρχης.
Ο Όλεγκ Κίπερ ανέφερε στο Telegram ότι οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν γρήγορα. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από την επίθεση.
