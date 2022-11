Κίνα: Η πολιτική «μηδέν κρούσματα» κούρασε - Εξέγερση πολιτών κατά των περιορισμών

Κουράστηκαν οι Κινέζοι έπειτα από 100 ημέρες lockdown και βγαίνουν στους δρόμους

Εκατοντάδες άνθρωποι στην Κίνα διαδηλώνουν διαμαρτυρόμενοι για τους υγειονομικούς περιορισμούς, σχεδόν τρία χρόνια αφότου εντοπίστηκε στην Ουχάν το πρώτο κρούσμα της Covid-19 παγκοσμίως.

Protestors in Wuhan tear down barricades as anti-lockdown protests expand across 🇨🇳 #China. pic.twitter.com/MMHkZ2K1Th — Resonant News🌍 (@Resonant_News) November 27, 2022

Πολλά βίντεο που ανεβαίνουν στο Twitter, δείχνουν πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους, αψηφώντας τους περιορισμούς.

The Chinese Covid restrictions are increasingly opposed by many in China. This is in Wuhan and people are tearing down the blue fences used to quarantine the citizens. #Wuhan #China pic.twitter.com/U1NNjNPdTr — (((Tendar))) (@Tendar) November 27, 2022

Protesters in North Beijing have torn down the metal fences which have been set up to “quarantine” them.



The size of protests in China hasn’t been seen in decades. #China pic.twitter.com/LkmPndsvoc — (((Tendar))) (@Tendar) November 27, 2022

Οι διαδηλώσεις αυξάνονται ανά πόλεις, αφού οι πολίτες έχουν κουραστεί από τους αυστηρούς περιορισμούς ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κυβέρνησης για μηδέν κρούσματα.

Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκε στην Ουχάν το πρώτο κρούσμα του νέου κορωνοϊού.

Thread/1



Massive protest happened in Ulumuqi,Xinjiang,China after more than 100 days zero-covid city lockdown.



People are chanting ‘stop lockdown’ ‘we are human being’ pic.twitter.com/trQhDSZLXr — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) November 25, 2022

Πηγή: skai.gr

