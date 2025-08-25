Σοκάρει τους χρήστες του διαδικτύου ένα βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου και δείχνει ένα 3χρονο κοριτσάκι να περιφέρεται ήρεμο μαζί με τη μητέρα του σε νοσοκομείο της Κίνας, με ένα μαχαίρι για φρούτα καρφωμένο στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, το βίντεο δείχνει τη μητέρα να κρατάει το νήπιο από το χέρι και ψύχραιμη να περπατάει στο διάδρομο του νοσοκομείου Ντονγκτσουάν στο Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα ενώ εκείνο έχει καρφωμένο το μαχαίρι στο κεφάλι του.

Το περιστατικό ήρθε στο φως στις 15 Αυγούστου και σύμφωνα με αναφορές, η μητέρα του κοριτσιού, με το επώνυμο Χου, άλλαζε σεντόνια όταν κατά λάθος κούνησε ένα σεντόνι, με αποτέλεσμα ένα μαχαίρι για φρούτα να εκτοξευθεί και να χτυπήσει το κεφάλι της κόρης της καθώς εκείνη έπαιζε.

Ωστόσο, ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου είπε ότι η μητέρα παραδέχτηκε ότι σήκωσε το μαχαίρι για να «τρομάξει» την κόρη της που έκανε θόρυβο όταν το μαχαίρι χτύπησε κατά λάθος το κορίτσι στο κεφάλι.

Η λεπίδα, που εκτιμάται ότι έχει μήκος 15 εκατοστά, σφηνώθηκε στο κρανίο του κοριτσιού ακριβώς πάνω από το δεξί της αυτί. Η Χου προσπάθησε να αφαιρέσει το μαχαίρι, αλλά δεν τα κατάφερε, και αντί να καλέσει ασθενοφόρο πήγαν στο νοσοκομείο.

Το ιατρικό προσωπικό αφαίρεσε με επιτυχία το μαχαίρι και το κορίτσι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία χαρακτήρισε επίσημα το περιστατικό ως ατύχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση.

Ένας έμπειρος γιατρός δήλωσε στο Chinese Business View ότι το μαχαίρι σφηνώθηκε χωρίς να προκαλέσει άμεση θανατηφόρα βλάβη λόγω της απαλότητας του κρανίου του παιδιού.

«Εάν η μητέρα του κοριτσιού είχε τραβήξει απερίσκεπτα το μαχαίρι, ο κίνδυνος θα ήταν τεράστιος. Η σωστή ενέργεια ήταν να ζητηθεί άμεση επαγγελματική ιατρική βοήθεια», είπε ο γιατρός.

Το βίντεο έχει κατακλύσει τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδοτώντας ωστόσο εκτεταμένες επικρίσεις κατά της μητέρας.

