Η υπόθεση της μεταγραφής του Κόνραντ Χάρντερ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη Μίλαν φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια των Πορτογάλων να αποκτήσουν τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τη Record, τα «λιοντάρια» έχουν εντείνει τις επαφές τους με την πλευρά του Έλληνα φορ, τονίζοντας μάλιστα ότι ο 24χρονος διεθνής επιθετικός είναι θετικός στην προοπτική μεταγραφής του στην Πορτογαλία:

«Ο Ιωαννίδης θέλει να έρθει – Οι επαφές επιταχύνονται και ο Έλληνας είναι χαρούμενος με την πρόταση», σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Παράλληλα, η A Bola υπογραμμίζει πως η μεταγραφή του Χάρντερ στους «Ροσονέρι» θα προχωρήσει μόνο όταν η Σπόρτινγκ εξασφαλίσει τον αντικαταστάτη του. Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με το πορτογαλικό κλαμπ να εξετάζει και άλλες εναλλακτικές για την ενίσχυση της επίθεσής του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.