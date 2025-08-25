Νέες φωτιές αναμένεται να ανάψουν τα μεταθανάτια απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μιας από τις πιο εξέχουσες κατήγορους του Τζέφρι Επστάιν, τα οποία και θα εκδοθούν το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε εκδοτικός οίκος καθώς αναμένεται να έρθουν στο φως γεγονότα που μέχρι τώρα ήταν άγνωστα.

Το βιβλίο των 400 σελίδων με τίτλο «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» θα κυκλοφορήσει στις αρχές Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Alfred A. Knopf. Η Τζιουφρέ είχε ολοκληρώσει το χειρόγραφο προτού αυτοκτονήσει τον περασμένο Απρίλιο.

Η Τζιουφρέ είχε στραφεί νομικά εναντίον του πρίγκιπα Άντριου, ισχυριζόμενη ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της όταν ήταν ανήλικη, κατόπιν πιέσεων του Επστάιν και της Μάξγουελ. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Άντριου αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της και το 2022 οι δυο τους κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, αφού εκείνη τον μήνυσε για σεξουαλική επίθεση.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου περιλαμβάνει επίσης ένα email που έστειλε η Τζιουφρέ στη συν-συγγραφέα και δημοσιογράφο Έιμι Γουάλας 25 ημέρες πριν από τον θάνατό της, δηλώνοντας ότι ήταν «ολόψυχη επιθυμία» της να κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματά της «ανεξάρτητα» από το τι θα έχει συμβεί.

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο, καθώς στοχεύει να ρίξει φως στις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν την εμπορία ευάλωτων ατόμων πέρα ​​από τα σύνορα», αναφέρει το email. «Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κατανοητή η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν αυτό το θέμα, τόσο για λόγους δικαιοσύνης όσο και για λόγους ευαισθητοποίησης».

Η Τζιουφρέ είχε νοσηλευτεί μετά από σοβαρό ατύχημα στις 24 Μαρτίου και πέθανε στις 25 Απριλίου στο αγρόκτημά της στη Δυτική Αυστραλία, όπου ζούσε για αρκετά χρόνια.

«Σε περίπτωση θανάτου μου, θα ήθελα να διασφαλίσω ότι το Nobody's Girl θα κυκλοφορήσει. Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει πολλές ζωές και να ενθαρρύνει τις απαραίτητες συζητήσεις σχετικά με αυτές τις σοβαρές αδικίες», έγραψε η Τζιουφρέ.

Σύμφωνα με τον οίκο Knopf το βιβλίο περιέχει «προσωπικές, ανησυχητικές και σπαρακτικές νέες λεπτομέρειες για τον χρόνο που πέρασε με τον Επστάιν, τη Μάξγουελ και πολλούς γνωστούς φίλους τους, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Άντριου, για τον οποίο μιλάει δημόσια για πρώτη φορά μετά τον εξωδικαστικό τους συμβιβασμό το 2022».

Ο αρχισυντάκτης του Knopf, Τζόρνταν Πάβλιν, χαρακτήρισε το "Nobody's Girl" ένα «ωμό και συγκλονιστικό» ταξίδι και «την ιστορία ενός άγριου πνεύματος που αγωνίζεται να απελευθερωθεί».

Το «Nobody's Girl» διαφέρει από τα αδημοσίευτα απομνημονεύματα της Τζιουφρέ, «The Billionaire's Playboy Club», στα οποία γίνεται αναφορά σε προηγούμενα δικαστικά έγγραφα και τα οποία αποκαλύφθηκαν το 2019.

«Το Nobody's Girl ελέγχθηκε αυστηρά ως προς τα γεγονότα ενώ έγινε και νομικός έλεγχος», αναφέρει μια δήλωση του Knopf.

Η συν-συγγραφέας της Τζιουφρέ στα απομνημονεύματά της, η Γουάλας, είναι βραβευμένη δημοσιογράφος περιοδικών και εφημερίδων, της οποίας το έργο έχει δημοσιευτεί στους New York Times και τους Los Angeles Times, μεταξύ άλλων εντύπων.

Πηγή: skai.gr

