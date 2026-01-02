Σοκ στο Χόλιγουντ. Η κόρη του Αμερικανού ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια, βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου TMZ.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι η Βικτόρια Τζόουνς εντοπίστηκε νεκρή στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο νωρίς το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο δήλωσε ότι μέλη της ανταποκρίθηκαν σε κλήση μια αναφερόμενη ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 2:52 π.μ. με την πυροσβεστική να ενημερώνει την αστυνομία και το γραφείο του ιατροδικαστή για το περιστατικό. Κατά την άφιξή νοσοκόμων στις 3:14 π.μ., διαπιστώθηκε ότι η νεαρή γυναίκα είχε καταλήξει.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο και το γραφείο του Ιατροδικαστή ερευνούν τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης Τζόουνς.

Ο Τόμι Λι Τζόουνς, ηθοποιός και σκηνοθέτης, κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Ο φυγάς του 1993.

Πηγή: skai.gr

