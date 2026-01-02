Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας. Οι δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος Μαδούρο έχουν συλλάβει τουλάχιστον πέντε Αμερικανούς τους τελευταίους μήνες, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία πίεσης εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε στο CNN ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Οι περιστάσεις των μεμονωμένων περιπτώσεων ποικίλλουν και ορισμένοι συλληφθέντες θα μπορούσαν να εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών, δήλωσε ο αξιωματούχος. Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το τι έκαναν οι Αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα κατά τη στιγμή της κράτησής τους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιστεύουν ότι το καθεστώς Μαδούρο κρατάει τους Αμερικανούς για να ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ, τόνισε, δεδομένου ότι η πίεση στον ηγέτη της Βενεζουέλας - συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών επιθέσεων σε πλοία μεταφοράς ναρκωτικών, μιας επίθεσης της CIA σε λιμενικές εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας και του πρόσφατου αποκλεισμού πετρελαίου - έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

Η τακτική αυτή αντικατοπτρίζει την τακτική της Ρωσίας, του μακροχρόνιου συμμάχου της Βενεζουέλας, η οποία έχει κρατήσει πολλούς Αμερικανούς σε ρωσικό έδαφος τα τελευταία χρόνια για να τους χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης στις τεταμένες σχέσεις της Μόσχας με τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν δηλώνουν ανοιχτά ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, αλλά έχουν κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι είναι παράνομα στην εξουσία και ότι είναι έμπορος ναρκωτικών. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εντείνει την πίεση στον Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένου του «αποκλεισμού» τάνκερ που έχουν υποστεί κυρώσεις και άλλων οικονομικών τακτικών.

Τον Δεκέμβριο το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε δύο γύρους κυρώσεων κατά των μελών της οικογένειας του Μαδούρο, με στόχο τρεις από τους ανιψιούς του Μαδούρο, την κουνιάδα του και άλλους συγγενείς.

Επίσης, τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίθεση σε χερσαίο στόχο στη Βενεζουέλα, χτυπώντας μια λιμενική εγκατάσταση με drone της CIA, ανέφερε το CNN.

Η Βενεζουέλα κρατά εκατοντάδες ανθρώπους ως πολιτικούς κρατούμενους, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μερικοί από τους οποίους συνελήφθησαν μετά τις εκλογές του 2024, στις οποίες ο Μαδούρο ανακήρυξε τη νίκη, αλλά ανεξάρτητοι παρατηρητές χαρακτήρισαν τις εκλογές ως αντιδημοκρατικές.

Δεκάδες άνθρωποι αφέθηκαν ελεύθεροι από σωφρονιστικό κατάστημα της Βενεζουέλας την Πέμπτη, ανέφεραν ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βενεζουέλας.

Κανένας από αυτούς δεν είναι Αμερικανός, σύμφωνα με τον Αλφρέντο Ρομέρο, επικεφαλής μη κυβερνητικής οργάνωσης.

