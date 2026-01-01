Με την κόρη του υποδέχτηκε το 2026 ο Κιμ Γονγκ Ουν - Μήνυμα στους στρατιώτες που πολεμούν «σε ξένη γη»

Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας, φαίνεται ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν να υποδέχεται τη νέα χρονιά σε εκδηλώσεις στην Πιόνγκγιανγκ μαζί με την κόρη του και τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με τη σύζυγο και την κόρη του σε δημόσια εμφάνιση στη Βόρεια Κορέα.

Εν τω μεταξύ στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του που αναπτύχθηκαν και πολεμούν σε «ξένη γη» και αναφέρθηκε στη συμμαχία της Πιονγκγιάνγκ με τη Μόσχα, σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στις ένοπλες δυνάμεις που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη από επίσημο μέσο ενημέρωσης.

«Καθώς σε όλη τη χώρα επικρατεί εορταστική ατμόσφαιρα για την υποδοχή του νέου έτους, μου λείπετε ακόμη περισσότερο, καθώς πολεμάτε γενναία σε πεδία μαχών σε ξένη γη, ακόμη κι αυτή τη στιγμή, εκτελώντας πιστά τις διαταγές της πατρίδας σας», ανέφερε ο κ. Κιμ, το μήνυμα του οποίου μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Δείξτε γενναιότητα. Πίσω σας έχετε την Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα», πρόσθεσε.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Κατά νοτιοκορεατικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 600 βορειοκορεάτες αξιωματικοί σκοτώθηκαν.

Σε αντάλλαγμα η Μόσχα προσέφερε στην Πιονγκγιάνγκ οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες, τρόφιμα κι υδρογονάνθρακες, επισημαίνουν αναλυτές.

Στο μήνυμά του, ο βορειοκορεάτης ηγέτης εξήρε τους άνδρες του διότι ενίσχυσαν την «ακατανίκητη συμμαχία» με τον «αδελφό ρωσικό λαό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

