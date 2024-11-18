Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε από τον στρατό της χώρας να βελτιώσει τις ικανότητες του σε βαθμό που να είναι έτοιμος για πόλεμο, μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Κιμ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ομιλία του σε μια διάσκεψη διοικητών ταγμάτων που πραγματοποιήθηκε στην Πιονγκγιάνγκ την Παρασκευή.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης τόνισε ότι ο απειλητικός χαρακτήρας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και η στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Βόρεια Κορέα, έχουν φέρει την ένταση στην κορεατική χερσόνησο στη «χειρότερη φάση της ιστορίας», καλώντας για πολεμικές προετοιμασίες, σύμφωνα με το KCNA.

