Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αίρει τους περιορισμούς για τη χρήση από την Ουκρανία αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους, σύμφωνα με τους ΝΥΤ, σε μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τις πρώτες της επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας τις επόμενες ημέρες, ανέφεραν οι πηγές, χωρίς να αποκαλύψουν λεπτομέρειες λόγω επιχειρησιακών ανησυχιών για την ασφάλεια.

Τα όπλα είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν αρχικά εναντίον ρωσικών και βορειοκορεατικών στρατευμάτων για την υπεράσπιση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας.

Τα πρώτα βαθιά πλήγματα είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας πυραύλους ATACMS, οι οποίοι έχουν βεληνεκές έως και 306 χιλιόμετρα, σύμφωνα με πηγές.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο μήνες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, έρχεται μετά από μήνες εκκλήσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιτρέψει στον στρατό της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας.

Τι άλλαξε την πολιτική των ΗΠΑ

Η χαλάρωση των περιορισμών που επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει το σύστημα ATACMS, για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας αποτελεί σημαντική ανατροπή στην πολιτική των ΗΠΑ και έρχεται καθώς περίπου 10.000 επίλεκτοι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έχουν αναπτυχθεί στο Κουρσκ, μια περιοχή της Ρωσίας κατά μήκος των βορείων συνόρων της Ουκρανίας, για να βοηθήσουν τις δυνάμεις της Μόσχας να ανακτήσουν το έδαφος που κέρδισε η Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν φοβάται ότι περισσότερες μονάδες των ειδικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας θα μπορούσαν να ακολουθήσουν για να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια.

Ενώ ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει τον σκεπτικισμό τους ότι επιτρέποντας πλήγματα μεγάλης εμβέλειας θα αλλάξει τη συνολική τροχιά του πολέμου, η απόφαση θα μπορούσε να βοηθήσει την Ουκρανία σε μια στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν κέρδη και πιθανώς να φέρει το Κίεβο σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση όταν και εάν γίνουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Ο έλεγχος του ρωσικού εδάφους από την Ουκρανία έχει αποκτήσει έντονη σημασία καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αυξήσουν τα πλεονεκτήματά τους πριν τις διαπραγματευτικέ συνομιλίες. Πηγές του Κρεμλίνου λένε ότι ο Πούτιν δεν είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις όσο οι Ουκρανοί βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος. Η κυβέρνηση Μπάιντεν επικεντρώνεται στο να βοηθήσει το Κίεβο να διατηρήσει τη διαπραγματευτική του ισχύ εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ θα ανατρέψει την απόφαση του Μπάιντεν όταν αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο Τραμπ έχει επικρίνει εδώ και καιρό την κλίμακα της αμερικανικής οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και έχει δεσμευτεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο.

Ωστόσο, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου προέτρεψαν τον Μπάιντεν να χαλαρώσει τους κανόνες σχετικά με το πώς η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα που παρέχονται από τις ΗΠΑ.

Ανησυχία για την αντίδραση της Ρωσίας

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι μια κίνηση για χαλάρωση των ορίων στη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία θα θεωρηθεί ως μεγάλη κλιμάκωση.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ρητά ότι θεωρεί τη χρήση του ATACMS κόκκινη γραμμή. Τον Σεπτέμβριο, προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο χτύπημα σε ρωσικό έδαφος με αμερικανικά όπλα «αλλάζει την ίδια την ουσία, τη φύση της σύγκρουσης», προειδοποιώντας ότι η χώρα του θα αντιδρούσε.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, αναθεώρησε το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας σε αυτό που ερμηνεύτηκε ως συγκαλυμμένη απειλή κατά της χρήσης όπλων μεγάλου βεληνεκούς που παρέχονται από τις ΗΠΑ στο ρωσικό έδαφος.

Ο Μπάιντεν άρχισε να χαλαρώνει τους περιορισμούς στη χρήση όπλων σε ρωσικό έδαφος που προμήθευσαν οι ΗΠΑ , αφού η Ρωσία εξαπέλυσε διασυνοριακή επίθεση τον Μάιο προς την κατεύθυνση του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Για να βοηθήσει τους Ουκρανούς να υπερασπιστούν το Χάρκοβο, ο Μπάιντεν τους επέτρεψε να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πυραύλων HIMARS, που έχει βεληνεκές περίπου 50 μιλίων, εναντίον των ρωσικών δυνάμεων απευθείας πέρα ​​από τα σύνορα. Όμως ο Μπάιντεν δεν επέτρεψε στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα ATACMS, που έχουν εμβέλεια περίπου 190 μιλίων, για να υπερασπιστούν το Χάρκοβο.

ΟΗ Βρετανία και η Γαλλία έδωσαν στους Ουκρανούς περιορισμένο αριθμό πυραύλων Storm Shadow και SCALP, οι οποίοι έχουν βεληνεκές περίπου 155 μιλίων, μικρότερο από το αμερικανικό πυραυλικό σύστημα.

Ενώ Βρετανία και Γαλλία εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο αίτημα του Ζελένσκι, ήταν απρόθυμες να επιτρέψουν στους Ουκρανούς να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους πυραύλους τους σε ρωσικό έδαφος, εκτός εάν ο Μπάιντεν συμφωνούσε να επιτρέψει στους Ουκρανούς να κάνουν το ίδιο με το ATACMS.

