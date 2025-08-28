Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από μια νέα σειρά ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones τα ξημερώματα στην ουκρανική πρωτεύουσα που είχαν ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να υποστεί ζημιές το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο και το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση σε κτίριο κατοικιών στην περιοχή Νταρνίτσκι, και ένα άτομο σκοτώθηκε στην περιοχή Σεβτσενκιφσκι, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας έκτακτων αναγκών. Επίσης, ανάμεσα στα θύματα είναι και τρία παιδιά, ηλικίας δύο, 14 και 17 ετών, ήταν μεταξύ των νεκρών, δήλωσαν αξιωματούχοι, σε μια επίθεση που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε ως ένδειξη ότι η Ρωσία δεν είχε καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Αυτοί οι ρωσικοί πύραυλοι και τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα αποτελούν μια σαφή απάντηση σε όλους στον κόσμο που, εδώ και εβδομάδες και μήνες, ζητούν κατάπαυση του πυρός και πραγματική διπλωματία», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ρωσία επιλέγει τα βαλλιστικά αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ένα κύμα επιθέσεων ακούστηκε από το κέντρο της πόλης μετά τις 3 τα ξημερώματα και ξανά περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα, με τους αξιωματούχους να αναφέρουν επιπτώσεις σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής μέρους ενός πενταόροφου κτιρίου στα ανατολικά της πόλης.

🔴 UPD: Eight people were killed as a result of the Russian attack on Kyiv overnight.



UNITED24 Media correspondent Daniel Kosoy reports from the scene. pic.twitter.com/S7AuOPxsf0 — UNITED24 Media (@United24media) August 28, 2025

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, δήλωσε ότι συνολικά 45 άνθρωποι έχουν καταμετρηθεί ως τραυματίες μέχρι στιγμής, πρόσθεσε. Τρία άτομα διασώθηκαν επίσης κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, προσθέτοντας ότι περισσότεροι άνθρωποι ενδέχεται να είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες των συνεργείων διάσωσης για την αναζήτηση επιζώντων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έλαβε χώρα μια «μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα». Δυνάμεις αεράμυνας επιχειρούσαν, είπε, και προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια για την προστασία τους.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε 598 drones και 31 πυραύλους

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυκτερινής της επίθεσης. Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει διεθνής αντίδραση και ζήτησε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων και κυρώσεων από την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας. «Αναμένουμε αντίδραση από την Κίνα σε ό,τι συμβαίνει. Η Κίνα έχει επανειλημμένα ζητήσει να μην επεκταθεί ο πόλεμος και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ - Καταδικάζουν οι Ευρωπαίοι

Από τος σφοδρές ρωσικές επιθέσεις σοβαρές ζημιές υπέστη το κτίριο όπου στεγάζεται η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«'Αλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Σοβαρές ζημιές υπέστη και το κτίριο όπου στεγάζεται η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος.

«Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τις σημερινές ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές αμάχων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Επίτροπος.

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, ένα σαφές σημάδι ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και επιλέγει την τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας η Μάρτα Κος εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη μας» στο στο προσωπικό της ΕΕ, στις οικογένειές τους και σε όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτήν την επιθετικότητα.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.



I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.



Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

Η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, δήλωσε ότι το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ υπέστη «σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» που προκλήθηκε από το «μαζικό» μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις οποίες -όπως είπε- σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και άλλοι 30 τραυματίστηκαν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε ότι η επίθεση της Ρωσίας «στοχοποίησε διπλωμάτες - κατ' παράβαση της Συνθήκης της Βιέννης». Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ότι η επίθεση «απαιτεί την καταδίκη όχι μόνο της ΕΕ, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας». «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους συναδέλφους μας στην ΕΕ και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια», πρόσθεσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Russia is deliberately and systematically striking residential buildings in Ukraine, killing people under the rubble of their homes.



Ukraine, striving to stop the invasion and its own destruction by Russia, strikes at Russian oil refineries, ammunition depots, military… pic.twitter.com/jmrmmv2XCE — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 28, 2025

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε αρκετές περιοχές, προκαλώντας τοπικές διακοπές ρεύματος.

Η επίθεση σε κρίσιμες υποδομές στην περιοχή Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας διέκοψε την ηλεκτροδότηση 60.000 καταναλωτών, δήλωσε την Πέμπτη η περιφερειακή αξιωματούχος Ναταλία Ζαμπολότνα.

