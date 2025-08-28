Η σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, δείχνει ότι το Κρεμλίνο «επιλέγει τα βαλλιστικά αντί για το τραπέζι το διαπραγματεύσεων» δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τονίζει ότι η Μόσχα «επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι «αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην φοβάται τις συνέπειες».

Συνεχίζοντας ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι το Κρεμλίνο εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου κλείνει τα μάτια στα δολοφονημένα παιδιά και αναζητά δικαιολογίες για τον Πούτιν, ζητώντας και πάλι την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και την επιβολή νέων, αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι μάλιστα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Κίνα και την Ουγγαρία, τις οποίες καλεί να αντιδράσουν στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αυτήν τη στιγμή στο Κίεβο, οι ομάδες πρώτης απόκρισης καθαρίζουν τα ερείπια ενός κοινού κτιρίου κατοικιών μετά από ρωσική επιδρομή. Μια ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας. Νέες δολοφονίες. Δυστυχώς, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί. Μεταξύ αυτών και ένα παιδί. Τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους.

Άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Οι ρωσικοί πύραυλοι και τα επιθετικά drones σήμερα αποτελούν μια σαφή απάντηση σε όλους στον κόσμο που, εδώ και εβδομάδες και μήνες, ζητούν κατάπαυση του πυρός και πραγματική διπλωματία. Η Ρωσία επιλέγει τα βαλλιστικά αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο.

Και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην φοβάται τις συνέπειες. Η Ρωσία εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου κλείνει τα μάτια μπροστά στα δολοφονημένα παιδιά και αναζητά δικαιολογίες για τον Πούτιν.

Περιμένουμε μια αντίδραση από την Κίνα σε ό,τι συμβαίνει. Η Κίνα έχει επανειλημμένως ζητήσει να μην επεκταθεί ο πόλεμος και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας της Ρωσίας.

Περιμένουμε μια αντίδραση από την Ουγγαρία. Ο θάνατος παιδιών θα πρέπει σίγουρα να προκαλέσει πολύ ισχυρότερα συναισθήματα από οτιδήποτε άλλο.

Αναμένουμε απάντηση από όλους στον κόσμο που έχουν ζητήσει να υπάρξει ειρήνη, αλλά τώρα πιο συχνά σιωπούν αντί να παίρνουν θέση.

Και είναι σίγουρα καιρός για νέες, αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για όλα όσα κάνει. Όλες οι προθεσμίες έχουν ήδη παραβιαστεί, δεκάδες ευκαιρίες για διπλωματία έχουν καταστραφεί. Η Ρωσία πρέπει να αισθάνεται υπόλογη για κάθε πλήγμα, για κάθε μέρα αυτού του πολέμου. Αιωνία η μνήμη για όλα τα θύματα της Ρωσίας!».





Πηγή: skai.gr

