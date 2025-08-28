Ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο από τις ρωσικές επιθέσεις

Σοβαρές ζημιές υπέστη το κτίριο όπου στεγάζεται η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, στο πλαίσιο των τελευταίων σφοδρών επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία στην ουκρανική πρωτεύουσα όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος.

«Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τις σημερινές ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές αμάχων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Επίτροπος.

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, ένα σαφές σημάδι ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και επιλέγει την τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας η Μάρτα Κος εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη μας» στο στο προσωπικό της ΕΕ, στις οικογένειές τους και σε όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτήν την επιθετικότητα.

The EU Delegation in Kyiv was damaged by today’s Russian strikes on civilian areas.



I strongly condemn these brutal attacks, a clear sign that Russia rejects peace & chooses terror.



Our full solidarity goes to EU staff, their families, & all Ukrainians enduring this aggression. pic.twitter.com/FA9hKMq3LJ — Marta Kos (@MartaKosEU) August 28, 2025

Η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, δήλωσε ότι το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ υπέστη «σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» που προκλήθηκε από το «μαζικό» μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις οποίες -όπως είπε- σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και άλλοι 30 τραυματίστηκαν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε ότι η επίθεση της Ρωσίας «στοχοποίησε διπλωμάτες - κατ' παράβαση της Συνθήκης της Βιέννης». Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ότι η επίθεση «απαιτεί την καταδίκη όχι μόνο της ΕΕ, αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας». «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους συναδέλφους μας στην ΕΕ και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε βοήθεια», πρόσθεσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε από την πλευρά της ότι η επίθεση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν «μια σκόπιμη επιλογή κλιμάκωσης και χλευασμού των ειρηνευτικών προσπαθειών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.