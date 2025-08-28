Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, παρά τη μεγάλη και φονική ρωσική επιδρομή κατά του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ της δηλωμένης επιθυμίας της Μόσχας να σημειώσει πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και της επίθεσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να επιτίθενται η μία στην άλλη, αλλά ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να επιτύχει τους στόχους της μέσω της διπλωματίας.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να στοχεύουν τον ουκρανικό στρατό και τις στρατιωτικές υποδομές, είπε ο Πεσκόφ ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία δεν στοχεύει σκόπιμα αμάχους.

Είπε ότι η Ουκρανία συνεχίζει και τις δικές της επιθέσεις εναντίον ρωσικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών υποδομών.

«Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Μπορείτε να δείτε ότι οι επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές, συχνά σε ρωσικές πολιτικές υποδομές, από το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζονται επίσης.»

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτελούν επίσης τα καθήκοντά τους. Όπως αναφέρθηκε, συνεχίζουν να χτυπούν στρατιωτικές υποδομές.»

Η κατάσταση στην αγορά καυσίμων της Ρωσίας είναι υπό έλεγχο

Σχετικά με την εγχώρια αγορά καυσίμων της Ρωσίας είπε ότι είναι πλήρως εφοδιασμένη και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Όπως είπε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων. Η κυβέρνηση λαμβάνει ενεργά μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι τιμές της βενζίνης και της ενέργειας θα παραμείνουν σταθερές, είπε.

Ορισμένες ρωσικές περιοχές έχουν αναφέρει ελλείψεις βενζίνης και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

