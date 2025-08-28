Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Συρία ενισχύουν τους διμερείς τους δεσμούς, με έμφαση στην ασφάλεια και τη λογοδοσία, μετά την επίσκεψη του Βρετανού Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τη Μέση Ανατολή, Χέιμις Φάλκονερ, στη Δαμασκό.

Το χθεσινό ταξίδι έρχεται σε συνέχεια της ιστορικής επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, τον περασμένο Ιούλιο, η οποία αποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Συρίας έπειτα από 14 χρόνια.

The UK firmly supports the Syrian people.



Today I visited Damascus and met @AsaadHShaibani and Justice Minister al-Wais.



I welcomed progress made, and reiterated the need for accountability and an inclusive and representative political transition. pic.twitter.com/cNc0iqLFMb — Hamish Falconer MP (@HFalconerMP) August 27, 2025

Κατά την παραμονή του, ο Φάλκονερ είχε συναντήσεις με τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών, Al Shaibani, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, al-Wais. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην πρόοδο της πολιτικής μετάβασης της Συρίας και στα επόμενα βήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη λογοδοσία, ιδίως μετά την πρόσφατη βία που ξέσπασε στη νότια Συρία.

Σε δηλώσεις του, τόνισε τη δέσμευση της χώρας του για την ανοικοδόμηση μιας ασφαλέστερης και πιο ευημερούσας Συρίας. «Η επίσκεψή μου στη Συρία σήμερα καταδεικνύει τη συνεχή δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανάπτυξη της συνεργασίας μας», δήλωσε.

Προσέθεσε επίσης ότι «μια ισχυρή σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Συρίας μας επιτρέπει να προστατεύσουμε την εθνική μας ασφάλεια και να αποτρέψουμε την παράτυπη μετανάστευση, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση της Συρίας στη σταθερότητα και τη λογοδοσία».

Αναγνωρίζοντας την ευθραυστότητα της κατάστασης, επιβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει τη συριακή κυβέρνηση για την επίτευξη μιας συμπεριληπτικής πολιτικής μετάβασης.

