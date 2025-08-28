Ρούτε για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς απέναντι στη Ρωσία

«Η Ρωσία έπληξε εκ νέου πολιτικές υποδομές ενώ υπέστη ζημιές και το κτίριο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σχετικά με τη σημερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο, εξαιτίας της οποίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άτομα με παιδιά ανάμεσά τους.

Ο Ρούτε δήλωσε ακόμη μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να αναφερθεί στις τελευταίες αναφορές σχετικά με τη ρωσική κατασκοπεία στην Ευρώπη. «Εάν κριθεί απαραίτητο από τη ρωσική πλευρά, μπορούν ακόμη και να προβούν σε απόπειρες δολοφονίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Σήμερα το πρωί ήμουν σε επαφή με την Κάγια Κάλες και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας σε κτίριο που στεγάζει την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο», δήλωσε ακόμη ο Ρούτε.

Πηγή: skai.gr

