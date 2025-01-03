Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε νυχτερινή επίθεση κατά της Ουκρανίας σήμερα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τέσσερις να τραυματιστούν στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με στρατιωτικούς και περιφερειακούς αξιωματούχους.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 60 από τα 93 ρωσικά drones, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία. Επίσης, «χάθηκε» το ίχνος 26 drones, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία, σε μια αναφορά στη χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου από τους Ουκρανούς με στόχο να εκτρέψουν τα ρωσικά drones. Ένα ρωσικό drone βρίσκεται ακόμα στον αέρα, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία.

Ο Μίκολα Καλάσνικ, ο εκτελών χρέη κυβερνήτη στην περιφέρεια του Κιέβου, δήλωσε ότι από τα θραύσματα drone σκοτώθηκε ένας οδηγός φορτηγού. Θραύσματα προκάλεσαν επίσης ζημιές σε κατοικίες καθώς και τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ενός 16χρονου αγοριού, σύμφωνα με τον Καλάσνικ. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι τα ρωσικά drones είχαν στόχο εννέα ουκρανικές περιφέρειες της χώρας. Κατοικίες και εμπορικά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στα ανατολικά, και του Τσερνίχιβ, στα βόρεια, σύμφωνα με τον στρατό

Πηγή: skai.gr

