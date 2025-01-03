Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η οικογένειά του έλαβαν δώρα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων από ξένους ηγέτες το 2023, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό που δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη, με την πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, να λαμβάνει το ακριβότερο: ένα διαμάντι αξίας 20.000 δολαρίων από τον πρωθυπουργό της Ινδίας.

Το 7,5 καρατίων διαμάντι που έδωσε ο Ναρέντρα Μόντι, στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ήταν το πιο ακριβό δώρο που δόθηκε σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας Μπάιντεν το 2023.

Μεταξύ άλλων ακριβών δώρων που έλαβαν οι Μπάιντεν ήταν μια καρφίτσα αξίας 14.063 δολαρίων από τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στις ΗΠΑ και ένα βραχιόλι, καρφίτσα και φωτογραφικό άλμπουμ αξίας 4.510 δολαρίων από τον πρόεδρο και την πρώτη κυρία της Αιγύπτου.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έλαβε μια σειρά από πολύτιμα δώρα, μεταξύ των οποίων ένα αναμνηστικό άλμπουμ φωτογραφιών αξίας 7.100 δολαρίων από τον πρόσφατα παραπεμφθέντα πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ, ένα άγαλμα Μογγόλων πολεμιστών αξίας 3.495 δολαρίων από τον πρωθυπουργό της Μογγολίας, ένα ασημένιο μπολ αξίας 3.300 δολαρίων από τον σουλτάνο του Μπρουνέι, έναν ασημένιο δίσκο αξίας 3.160 δολαρίων από τον πρόεδρο του Ισραήλ και ένα κολάζ αξίας 2.400 δολαρίων από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ομοσπονδιακός νόμος απαιτεί από τους αξιωματούχους να δηλώνουν τα δώρα που λαμβάνουν από ξένους ηγέτες και ομολόγους τους όταν η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα 480 δολάρια. Πολλά από τα δώρα που πληρούν αυτό το όριο είναι σχετικά μέτρια και τα πιο ακριβά συνήθως -αλλά όχι πάντα- μεταφέρονται στα Εθνικά Αρχεία ή τοποθετούνται σε επίσημες προθήκες.

Το διαμάντι αξίας 20.000 δολαρίων κρατήθηκε για επίσημη χρήση στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τα άλλα δώρα προς τον πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία στάλθηκαν στα αρχεία.

Οι παραλήπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράσουν τα δώρα από την αμερικανική κυβέρνηση στην αγοραία αξία τους, αν και αυτό είναι σπάνιο, ιδίως με τα αντικείμενα υψηλής αξίας, αναφέρει η Guardian.

Σύμφωνα με το γραφείο πρωτοκόλλου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο συντάσσει τον κατάλογο και αρκετοί υπάλληλοι της CIA ανέφεραν ότι έλαβαν πλούσια δώρα. Κυρίως ρολόγια, αρώματα και κοσμήματα, τα οποία σχεδόν όλα καταστράφηκαν. Η συνολική αξία τους ξεπερνούσε τα 132.000 δολάρια.

Ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, έλαβε έναν αστρογράφο 18.000 δολαρίων, ο οποίος είναι ένα τηλεσκόπιο και μια αστρολογική κάμερα, από μια ξένη πηγή της οποίας η ταυτότητα είναι απόρρητη. Ο Μπερνς ανέφερε ότι έλαβε και κατέστρεψε ένα ρολόι Omega αξίας 11.000 δολαρίων, ενώ πολλοί άλλοι έκαναν το ίδιο με πολυτελή ρολόγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.