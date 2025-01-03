Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge στην οποία εξετάζεται κατά πόσο ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο εγκέφαλος των σκύλων εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος.

Η Calisto, ένα ριτρίβερ, είναι ένα από τα περίπου 40 κατοικίδια σκυλιά που συμμετέχουν στη μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα εγκεφαλικά τους κύτταρα συγχρονίζονται με αυτά των ιδιοκτητών τους όταν αλληλεπιδρούν, ένα φαινόμενο που είχε προηγουμένως παρατηρηθεί όταν δύο άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές ένας τέτοιος συγχρονισμός υποδηλώνει ότι άτομο και κατοικίδιο προσέχουν τα ίδια πράγματα και σε ορισμένες περιπτώσεις ερμηνεύουν στιγμές με παρόμοιο τρόπο. Με άλλα λόγια, ιδιοκτήτης και σκύλος εκπέμπουν πραγματικά στο ίδιο μήκος κύματος.

Ο Δρ Valdas Noreika από το Πανεπιστήμιο του Cambridge είπε ότι πήρε την ιδέα για τη μελέτη αφού εργάστηκε σε παρόμοια πειράματα όπως με μητέρες και τα μωρά τους, όπου έχει παρατηρηθεί συγχρονισμός.

«Οι ιδιοκτήτες διαμορφώνουν τη γλώσσα τους με παρόμοιο τρόπο όπως οι γονείς όταν μιλούν στα παιδιά», είπε.

«Υπάρχουν πολλές ομοιότητες. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δενόμαστε τόσο πολύ με τα σκυλιά – επειδή έχουμε ήδη αυτές τις γνωστικές λειτουργίες και τις ικανότητες να συνδεθούμε με κάποιον που είναι μικρότερος ή χρειάζεται βοήθεια ή προσοχή».

Ωστόσο, η Dr Eleanor Raffan, ένα άλλο μέλος της ομάδας του Cambridge, σημείωσε ότι ορισμένοι ειδικοί προτρέπουν να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τη σχέση ανθρώπου-σκύλου, κυρίως επειδή είναι εύκολο να επιθέσουμε ανθρώπινα κίνητρα και τρόπους σκέψης στα κατοικίδια ζώα μας.

«Νομίζω ότι αυτό που θα ήταν υπέροχο θα ήταν να αποδείξουμε ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση», είπε.

Πώς γίνεται η μελέτη

Η μελέτη περιλαμβάνει την πραγματοποίηση καταγραφών από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) - μια μη επεμβατική και ανώδυνη τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί επίσης σε γονείς και μωρά.

Στην περίπτωση των ανθρώπων, τοποθετείται στο κεφάλι του συμμετέχοντος ένα κάλυμμα με τρύπες. Οι τρύπες γεμίζονται με ένα τζελ και ένα ηλεκτρόδιο είναι προσαρτημένο σε κάθε μία – 32 συνολικά. Για τους σκύλους, χρησιμοποιείται μια αβλαβής λευκή πάστα για να κρατήσει προσωρινά μια μικρότερη σειρά 10 ηλεκτροδίων στο κεφάλι τους, με ένα ελαστικό κάλυμμα που εφαρμόζεται για επιπλέον ασφάλεια.

«Και τα δύο καλύμματα EEG είναι δέκτες, επομένως ανιχνεύουν μόνο ηλεκτρικά σήματα. Δεν παράγουν καθόλου ηλεκτρική ενέργεια», είπε ο Ben Keep, βοηθός ερευνητής στο έργο.

Σημειώνεται επίσης ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν στην έρευνα δεν ήταν οι ιδιοκτήτες των σκύλων.

Οι δύο ερευνητές, o Keep και ο Noreika χαμηλώνουν τα φώτα, η Castilo ξαπλώνει στο χαλί. Αυτό το μέρος της μελέτης, είπε ο Keep, επέτρεψε στους συμμετέχοντες να χαλαρώσουν και να συνηθίσουν τα καλύμματα στα κεφάλια τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα ηλεκτρόδια ήταν σωστά συνδεδεμένα. Επέτρεψε ακόμη, στην ομάδα να παρακολουθεί την εγκεφαλική δραστηριότητα ενώ κατέγραφε τη συμπεριφορά του διδύμου. Βασικά, επέτρεψε επίσης στους ερευνητές να αναζητήσουν συγκεκριμένους δείκτες που ήταν απίθανο να προκύψουν από μυϊκή δραστηριότητα – όπως τα εγκεφαλικά κύματα άλφα που εμφανίζονται όταν είμαστε χαλαροί.

Στη συνέχεια, ακούστηκε μια ακολουθία ήχων.

«Ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται στους αποκλίνοντες τόνους με συγκεκριμένο τρόπο που δεν θα έκαναν οι μύες», είπε ο Keep.

Στη συνέχεια του πειράματος, ο ιδιοκτήτης κλήθηκε να αλλάξει την προσοχή του, ενδεικτικά, μεταξύ της αλληλεπίδρασης με τον σκύλο του είτε κοιτάζοντας το τηλέφωνό του, είτε συνομιλώντας με έναν ερευνητή, είτε χαϊδεύοντας ένα παιχνίδι αγκαλιάς. Σε μια άλλη δοκιμή, η ομάδα καταγράφει τι συμβαίνει όταν ο ιδιοκτήτης εγκαταλείπει για λίγο τον σκύλο.

Η ιδέα είναι ότι ο συγχρονισμός των εγκεφαλικών κυμάτων θα πρέπει να αυξάνεται και να μειώνεται καθώς η προσοχή στρέφεται προς το ζώο και μακριά από το ζώο. Εάν βρεθεί συγχρονισμός εγκεφαλικών κυμάτων, η ομάδα ελπίζει να ξεδιαλύνει περαιτέρω το φαινόμενο. Τα συγχρονισμένα εγκεφαλικά κύματα, για παράδειγμα, συνήθως δείχνουν μια ελαφρά μετατόπιση, υποδηλώνοντας ότι ένας συμμετέχων ηγείται της αλληλεπίδρασης.

«Αυτές οι μελέτες συγχρονισμού [μας] επιτρέπουν να αξιολογήσουμε ποιος οδηγεί ποιον», είπε ο Noreika.

Η Δρ Colleen Dell του Πανεπιστημίου του Saskatchewan, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, είπε από την πλευρά της ότι ο συγχρονισμός των εγκεφαλικών κυμάτων θα μπορούσε να είναι συμπληρωματικός με τη γλώσσα του σώματος ως δείκτης της ικανοποίησης και της ευτυχίας του σκύλου.

«Εάν τα αποτελέσματα είναι θετικά – δείχνοντας ότι υπάρχει συγχρονισμός εγκεφαλικών κυμάτων μεταξύ σκύλων και ανθρώπων – τότε θέτει στο τραπέζι και τις δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ των ειδών», είπε.

Όμως, προειδοποίησε η Dell, ότι η έρευνα εξετάζει πολύ συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.

«Γνωρίζουμε πραγματικά πολύ λίγα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ικανότητά του και πολύ λιγότερα για τους σκύλους», είπε. «Αλλά και πάλι, το να κάνω απλώς την ερώτηση νομίζω ότι είναι λαμπρό γιατί αναγνωρίζει την ύπαρξη του δεσμού ανθρώπου-ζώου και από εκεί πώς βιώνεται κάποια αίσθηση τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τον σκύλο».

Πηγή: skai.gr

