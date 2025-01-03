Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να εμποδίσει τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της άλλοτε εμβληματικής χαλυβουργίας US Steel από τον ιαπωνικό κολοσσό Nippon Steel έναντι τιμήματος 14,9 δισεκ. δολαρίων, αναφέρει ρεπορτάζ της Washington Post, που επικαλείται δυο μη κατονομαζόμενες πηγές της εφημερίδας στην κυβέρνησή του.

Την ίδια πληροφορία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δική του πηγή ενήμερη για τον φάκελο.

Ο Λευκός Οίκος θα ανακοινώσει την επιλογή του απερχόμενου προέδρου άμεσα, πιθανόν ακόμη και σήμερα, εκτός δραματικού απροόπτου — αν δεν αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή, κάτι πάντως που οι δυο αξιωματούχοι που μίλησαν στην εφημερίδα θεωρούν απίθανο.

Ο κ. Μπάιντεν πήρε την απόφαση αυτή παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν τις τελευταίες ημέρες σύμβουλοί του να τον μεταπείσουν, προειδοποιώντας πως η απόρριψη της μεγάλης επένδυσης από την ιαπωνική χαλυβουργία ίσως πλήξει τις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τόκιο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές μέχρι στιγμής.

Επιτροπή αρμόδια για την αποτίμηση των συνεπειών της ενδεχόμενης εξαγοράς στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε ομόφωνη εισήγηση στα τέλη Δεκεμβρίου, αφήνοντας το ζήτημα στα χέρια του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου, ο οποίος διέθετε 15 ημέρες στη διάθεσή του για να αποφασίσει.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Μπάιντεν, όπως και ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχουν ήδη εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή τους στην εξαγορά αυτή, έναντι 15 δισεκ. δολαρίων, που είχε αναγγελθεί τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο κ. Μπάιντεν κρίνει πως η χαλυβουργία και γενικότερα η βιομηχανία του μετάλλου έχει στρατηγικό χαρακτήρα για τις ΗΠΑ, τη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εισαγωγές χάλυβα.

Το εγχείρημα βρέθηκε στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας των ΗΠΑ το 2024, καθώς η Πενσιλβάνια θεωρείτο πολιτεία-κλειδί και το συνδικάτο United Steelworkers (USS) τάχθηκε σθεναρά εναντίον της συγχώνευσης.

Η Nippon Steel από την πλευρά της παρουσιάζει την πρόταση εξαγοράς περίπου ως σωσίβιο για την εξασθενημένη χαλυβουργία της Πενσιλβάνιας.

Τόσο ο ιαπωνικός γίγαντας όσο και η US Steel έχουν διαμηνύσει πως θα προσφύγουν εναντίον της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας πως τήρησαν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και εκπληρώνουν τους όρους κατά την εξέταση της εξαγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

