Κι άλλα F-15 των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Μαχητικά αεροσκάφη F-15 έφθασαν στη Μέση Ανατολή χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, μια εβδομάδα μετά την αναγγελία της Ουάσιγκτον πως αναπτύσσει περισσότερα στρατιωτικά μέσα στην περιοχή εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν.

Τα αεροσκάφη -ο αριθμός τους δεν διευκρινίστηκε-, που κανονικά έχουν βάση την Αγγλία, έφθασαν στον τομέα ευθύνης της CENTCOM, του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως στέλνει στη Μέση Ανατολή βομβαρδιστικά, μαχητικά, αεροσκάφη ανεφοδιασμού με καύσιμα εν πτήσει και πλοία με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ικανά να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους.

«Αν το Ιράν, εταίροι του ή οργανώσεις προσκείμενες σ’ αυτό εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν το (στρατιωτικό) προσωπικό ή συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή», η Ουάσιγκτον «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους μας», διεμήνυσε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος σύμμαχος σε διεθνές επίπεδο του Ισραήλ, που διεξάγει πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023 και εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου. Και τα δυο κινήματα υποστηρίζονται από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους.

Το Ιράν επιτέθηκε απευθείας στο Ισραήλ δυο φορές φέτος: τον Απρίλιο, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό του προξενείου του στη Δαμασκό που απέδωσε στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, και για τον Οκτώβριο, σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χεζμπολά, του Χασάν Νασράλα, σε αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βηρυτό καθώς και του ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν την 26η Οκτωβρίου, σε ανταπόδοση αυτής της τελευταίας επίθεσης, της ομοβροντίας κάπου 200 πυραύλων που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της ισραηλινής επικράτειας την 1η Οκτωβρίου.

