Εντείνονται οι προετοιμασίες για τα αντίποινα στο Ιράν: F-16 έστειλαν οι ΗΠΑ

Εντείνονται οι προετοιμασίες για τα αντίποινα στο Ιράν, καθώς μετά τον αμερικανικό στόλο και το αντιπυραυλικό σύστημα THAAD νέες ενισχύσεις των ΗΠΑ έφθασαν στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μαχητικά F-16 από βάση στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

U.S. Air Force F-16s from the 480th Fighter Squadron based at Spangdahlem Air Base, Germany arrive in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/myt8uWySX9 October 25, 2024

Το Ισραήλ έχει δεσμευθεί ότι θα χτυπήσει το Ιράν, σε αντίποινα για τη μαζική πυραυλική επίθεση της 1η Οκτωβρίου.

Το Ιράν ετοιμάζεται για πόλεμο: Το σενάριο των 1.000 πυραύλων

Το Ιράν προετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ, καθώς περιμένει την ισραηλινή απάντηση μετά την επίθεση της 1ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, η ανταπάντησή του μπορεί να είναι ακόμα πιο σκληρή αν το Ισραήλ στοχεύσει ευαίσθητες τοποθεσίες της όπως τους ιρανικούς πυρηνικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το Ιράν, αν και προσπαθεί να αποφύγει έναν πόλεμο με το Ισραήλ, σχεδιάζει ήδη τα επόμενα βήματά του τα οποία θα καθοριστούν από την απάντηση του Ισραήλ μετά την επίθεση της Τεχεράνης με βαλλιστικούς πυραύλους.

Επικαλούμενοι τέσσερις Ιρανούς αξιωματούχους, οι New York Times σημειώνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταθέσουν πολυάριθμα σχέδια με βάση τις πιθανές επιπτώσεις από τα αντίποινα του Ισραήλ.

"Δεν ανησυχούμε για επίθεση στις πυραυλικές εγκαταστάσεις"

Η Τεχεράνη δεν ανησυχεί για ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, υπογράμμισε ο Μοχαμάντ Εσλαμί, επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (AEOI) σε δηλώσεις που μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Η άμυνά μας είναι ικανή να εξουδετερώσει κάθε στρατιωτική απειλή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιθέσεων εναντίον των πυρηνικών μας εγκαταστάσεων», ανέφερε ο Εσλαμί. Εάν το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση εναντίον τέτοιων εγκαταστάσεων, «η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική», προειδοποίησε.

Στρατιωτικές υποδομές, πυρηνικές εγκαταστάσεις και η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν θεωρούνται ως «πιθανοί στόχοι» του ανταποδοτικού πλήγματος που έχει προαναγγείλει το Ισραήλ μετά την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενη επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση και να παρασύρει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση, συμπληρώνοντας ότι τυχόν πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν τις τιμές ενέργειας παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.