Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ (IMOD) υπέγραψε χθες Τετάρτη – ημέρα εκλογικής νίκης του Τραμπ στις ΗΠΑ - μια σημαντική συμφωνία για την απόκτηση της επόμενης γενιάς μαχητικών αεροσκαφών F-15, αγοράζοντας 25 προηγμένα αεροσκάφη από την Boeing.

«Η συμφωνία των 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέρος ενός ευρύτερου πακέτου βοήθειας των ΗΠΑ που εγκρίθηκε από την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο νωρίτερα αυτό το έτος, περιλαμβάνει μια επιλογή για 25 επιπλέον αεροσκάφη» αναφέρει η ανακοίνωση του Ισραηλινού υπουργείου.

Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου, υποστράτηγος Eyal Zamir, υπέγραψε την εξουσιοδότηση προμήθειας κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα και η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες, μετά από διαπραγματεύσεις με την Boeing, σε συνεργασία με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

«Τα πλεονεκτήματα των νέων αεροσκαφών θα επιτρέψουν στην Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να διατηρήσει τη στρατηγική της υπεροχή στην αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων στη Μέση Ανατολή» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αυτή η προμήθεια «σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, αντικατοπτρίζοντας την αμοιβαία δέσμευσή τους για την περιφερειακή ασφάλεια» τονίζεται ακόμα.

Η παράδοση των F-15 θα ξεκινήσει το 2031, με 4-6 αεροσκάφη να προμηθεύονται ετησίως.

