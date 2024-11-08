Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε σήμερα το πρωί να απογειωθούν άμεσα δυο αεροσκάφη για το Άμστερνταμ προκειμένου να παραλάβουν οπαδούς της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ οι οποίοι τραυματίστηκαν σε επεισόδια στο περιθώριο αγώνα για τη διοργάνωση Europa League.

«Ο πρωθυπουργός διέταξε να σταλούν άμεσα δύο αεροσκάφη διάσωσης για να βοηθήσουν τους πολίτες μας», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του κ. Νετανιάχου.

Με δεδομένες «τις σκληρές εικόνες της επίθεσης εναντίον πολιτών μας στο Άμστερνταμ» το ζήτημα δεν γινόταν «να παραβλεφθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να στείλει «δυο μεταγωγικά» στην Ολλανδία σε αποστολή «διάσωσης», με ιατρούς και σωστικά συνεργεία να επιβαίνουν σ’ αυτά, σε «συντονισμό με την ολλανδική κυβέρνηση»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε οι ολλανδικές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν με «άμεσο» και «σθεναρό» τρόπο και να «εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών μας» μετά το «φρικιαστικό» συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζει με «τη μέγιστη σοβαρότητα».

Ο υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ υποστήριξε μέσω X ότι «φίλαθλοι που πήγαν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα δέχθηκαν επίθεση με αφάνταστη σκληρότητα απλά και μόνο επειδή είναι Εβραίοι και Ισραηλινοί».

Ούτε οι ισραηλινές, ούτε οι ολλανδικές αρχές έχουν δώσει σαφή εικόνα για τα επεισόδια μέχρι τώρα.

Πηγή: skai.gr

