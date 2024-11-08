Εισαγγελέας ζήτησε χθες Πέμπτη να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 2.860 ετών σε απόστρατο στρατηγό που έχει πατήσει τα ενενήντα για γενοκτονία, στη δεύτερη υπόθεση που έφθασε στις δικαστικές αίθουσες στη Γουατεμάλα για την εξόντωση αυτοχθόνων κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύρραξης, έπειτα από την καταδίκη του πρώην δικτάτορα Εφραίν Ρίος Μοντ το 2013.

Ο Μπενεδίκτο Λούκας Γκαρσία, 92 ετών, ήδη καταδικασμένος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατηγορείται πως διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στη σφαγή 1.200 και πλέον αυτοχθόνων μάγια Ιξίλ από το 1978 ως το 1982, ενώ βρισκόταν στην εξουσία ο αδελφός του, ο Ρομέο Λούκας Γκαρσία, που απεβίωσε στη Βενεζουέλα το 2006.

Καθώς η δίκη, που άρχισε την 5η Απριλίου, έφθανε στην ολοκλήρωσή της, η εισαγγελέας Μερτσέδες Μοράλες ζήτησε να επιβληθεί από το δικαστήριο στον στρατηγό ε.α. ποινή κάθειρξης 30 ετών για γενοκτονία.

Ζήτησε ακόμη να του επιβληθεί κάθειρξη άλλων 30 ετών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και επιπλέον 2.800 ετών για τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις 70 ανθρώπων.

Η νομοθεσία στη Γουατεμάλα ορίζει πάντως ότι η μέγιστη διάρκεια φυλάκισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 έτη.

«Αποδείχθηκε ότι πρόθεση του κατηγορουμένου ήταν να καταστρέψει την εθνότητα των μάγια Ιξίλ, που (οι ένοπλες δυνάμεις) θεωρούσαν εσωτερικό εχθρό» κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε η εισαγγελία αναφερόμενο στον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου.

Στρατιωτικά έγγραφα, ιατροδικαστικές εκθέσεις και μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν, μεταξύ άλλων τεκμηρίων, παρουσιάστηκαν στη δίκη αυτή, που διαρκεί σχεδόν επτά μήνες. Η απαγγελία της ποινής αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Η κυρία Μοράλες υπογράμμισε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ήταν «ανελέητες» έναντι των θυμάτων, ιδίως «παιδιών, ηλικιωμένων και εγκύων».

«Αφού εκτελούνταν, ή ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ακόμη στη ζωή, τα έκαιγαν», πρόσθεσε.

Ο Μπενεδίκτο Λούκας Γκαρσία παρακολουθεί τις ακροαματικές διαδικασίες μέσω βιντεοδιάσκεψης από στρατιωτικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Εκτίει ήδη ποινή 58 ετών κάθειρξης, που του επιβλήθηκε το 2018, για την υπόθεση της εξαναγκαστικής εξαφάνισης νέου και τον βιασμό και τον βασανισμό της αδελφής του, που η οικογένειά της είχε χαρακτηρίσει «ανατρεπτική», το 1981.

Το 2013, ο πρώην δικτάτορας Εφραίν Ρίος Μοντ καταδικάστηκε να εκτίσει κάθειρξη 30 ετών στη δίκη του για γενοκτονία των αυτοχθόνων μάγια Ιξίλ, όμως το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την ποινή του. Πέθανε το 2018, σε ηλικία 91 ετών.

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γουατεμάλα, ο οποίος διήρκεσε 36 χρόνια, άφησε πίσω 200.000 νεκρούς και εξαφανισθέντες, με το 93% των φόνων και των απαγωγών να αποδίδονται στις δυνάμεις του κράτους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

