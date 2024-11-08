Ο ηγέτης των Χούθι προεξοφλεί πως ο Τραμπ θα «αποτύχει» να επιλύσει την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση

Ο ηγέτης του κινήματος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ο Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι, προεξόφλησε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα «αποτύχει» εκ νέου στις προσπάθειές του για την επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος στη δεύτερη θητεία του.

«Ο Τραμπ απέτυχε στην εφαρμογή του σχεδίου του για τη ‘συμφωνία του αιώνα’», κατά την πρώτη θητεία του και «θα αποτύχει ακόμη μια φορά» στη νέα, είπε ο ηγέτης του κινήματος, χαρακτηρίζοντας «αλαζόνα» και «τύραννο» τον Ρεπουμπλικάνο.

Αφού ορκιστεί τον Ιανουάριο, ο κ. Τραμπ θα κυβερνήσει ξανά την πιο ισχυρή δύναμη σε διεθνή κλίμακα, τη χώρα που είναι ο βασικός σύμμαχος και υποστηρικτής του Ισραήλ στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023 και σε αυτόν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ από τον Σεπτέμβριο.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, είναι μέρος αυτού που το Ιράν αποκαλεί «άξονα της αντίστασης», όπως και η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Άρχισαν τον Νοέμβριο του 2023 επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πλοίων που λένε πως συνδέονται με το Ισραήλ ή συμμάχους του, διαβεβαιώνοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, σε πόλεμο με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Οι επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν έχουν προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην κίνηση των πλοίων σε αυτή την περιοχή καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο κι οδήγησαν τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν διεθνή ναυτικό συνασπισμό και, από τον Ιανουάριο, να αρχίσουν να πλήττουν εγκαταστάσεις και οπλικά συστήματα των ανταρτών στην Υεμένη, σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία. Έκτοτε, οι Χούθι λένε πως στοχοποιούν επίσης αμερικανικά και βρετανικά πλοία.

Οι βομβαρδισμοί εναντίον των Χούθι στο υεμενίτικο έδαφος όμως δεν τερμάτισαν τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά της χώρας κι ενίοτε εναντίον της ισραηλινής επικράτειας..

Ο ηγέτης της Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού», το όνομα του κινήματος που είναι επίσης γνωστό ως Χούθι από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών των σιιτών ανταρτών) θύμισε ακόμη πως οι Αμερικανοί πρόεδροι «διαγωνίζονται για το ποιος από αυτούς προσέφερε περισσότερες υπηρεσίες στον ισραηλινό εχθρό». Άλλωστε «ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία» εργάστηκε για «την αναγνώριση όλης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ (...) και μετέφερε εκεί την αμερικανική πρεσβεία» πρόσθεσε.

Το Ισραήλ έχει ανακηρύξει την Ιερουσαλήμ «αιώνια και αδιαίρετη» πρωτεύουσά του, όμως ο ΟΗΕ συνεχίζει να θεωρεί την προσάρτηση της ανατολικής Ιερουσαλήμ παράνομη.

Κάπου έξι χώρες παρ' όλα αυτά μετέφεραν τις πρεσβείες τους από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, μιμούμενες τις ΗΠΑ, που προχώρησαν στην κίνηση αυτή τον Μάιο του 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.