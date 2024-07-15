Ένας κατά συρροή δολοφόνος συνελήφθη σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό ακρωτηριασμένων πτωμάτων γυναικών σε χωματερή νότια του Ναϊρόμπι, πρωτεύουσας της Κένυας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σήμερα το πρωί συλλάβαμε τον βασικό ύποπτο», ηλικίας 33 ετών, δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Αμίν Μοχάμεντ.

«Έχουμε να κάνουμε με κατά συρροή δολοφόνο, έναν ψυχοπαθή κατά συρροή δολοφόνο που δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή», πρόσθεσε ο Μοχάμεντ.

Ο ύποπτος, ο Κόλινς Τζουμάισι Καλούσα, «ομολόγησε ότι προσέλκυσε, σκότωσε και πέταξε 42 πτώματα γυναικών στη χωματερή», σημείωσε ο ίδιος.

Μία ματσέτα, «την οποία κατά τη γνώμη μας χρησιμοποιούσε για να διαμελίσει τα θύματα», εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του υπόπτου, που βρίσκεται περίπου 100 μέτρα από τη χωματερή, εξήγησε ο Μοχάμεντ.

«Έχουμε και έναν δεύτερο ύποπτο, ο οποίος συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του το τηλέφωνο ενός από τα θύματα», συνέχισε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τα πρώτα πτώματα διαμελισμένων γυναικών είχαν εντοπιστεί την Παρασκευή σε μια χωματερή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών, το πρώτο θύμα ήταν η σύζυγος του βασικού υπόπτου, την οποία «στραγγάλισε» και διαμέλισε.

Οι ηλικίες των θυμάτων είναι μεταξύ 18 και 30 ετών και δολοφονήθηκαν όλες με τον ίδιο τρόπο, τόνισε ο Μοχάμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

