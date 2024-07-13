Άλλοι τρεις σάκοι που περιείχαν λείψανα γυναικών εντοπίστηκαν σε μια χωματερή, στην παραγκούπολη Μουκούρου, στα νότια του Ναϊρόμπι, ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (DCI), οι τρεις σάκοι ενδέχεται να περιέχουν τις σορούς τουλάχιστον δύο γυναικών. Στον πρώτο βρέθηκαν δύο πόδια και στον δεύτερο δύο κορμοί. Ο τρίτος είχε άλλο ένα τμήμα ποδιού, από τον μηρό μέχρι τον γόνατο.

Υπό τα βλέμματα ενός οργισμένου πλήθους, αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες στη χωματερή όπου την Παρασκευή βρέθηκαν πολλά διαμελισμένα πτώματα, τυλιγμένα σε πλαστικούς σάκους.

«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την κοινή γνώμη ότι θα ερευνήσουμε σε βάθος και θα καλύψουμε όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι μόνο, της πιθανότητας να πρόκειται για θύματα αίρεσης ή κατά συρροή δολοφόνου», πρόσθεσε η DCI.

Η Κένυα συγκλονίστηκε πέρυσι από την ανακάλυψη ομαδικών τάφων που περιείχαν τα λείψανα εκατοντάδων μελών μιας αίρεσης, ο αρχηγός της οποίας έπεισε τους πιστούς να νηστέψουν μέχρι θανάτου.

Χθες, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανακαλύφθηκαν τα διαμελισμένα πτώματα τουλάχιστον έξι γυναικών στη χωματερή του Μουκούρου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αστυνομίας (IPOA), που χρηματοδοτείται από το κράτος, έκανε λόγο για εννέα πτώματα, τα επτά εκ των οποίων ανήκαν σε γυναίκες.

Η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη από την Παρασκευή στην παραγκούπολη. Σύμφωνα με την DCI, μια ομάδα αστυνομικών και ιατροδικαστών εμποδίστηκε από το πλήθος να πλησιάσει στον χώρο.

Η IPOA έχει δηλώσει από την Παρασκευή ότι ερευνά εάν εμπλέκεται η αστυνομία στους φόνους.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Κένυας δέχονται σφοδρές επικρίσεις μετά τον θάνατο, τον περασμένο μήνα, δεκάδων ανθρώπων στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της αύξησης των φόρων που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση. Την Παρασκευή παραιτήθηκε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, ο Τζάφετ Κούμε, που παρέμεινε σε αυτό το αξίωμα λιγότερα από δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

