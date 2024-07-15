Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία των ΗΠΑ και πως δεν έχει σχέδια να το κάνει.

Απαντώντας σε ερώτηση αν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν θα ενισχυθούν τώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε πως ο Ρώσος ηγέτης έχει ήδη το κατάλληλο επίπεδο προστασίας. «Η ασφάλεια έχει ήδη ενισχυθεί για προφανείς λόγους, ανεξάρτητα από συμβάντα», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Μπορούμε μόνο να επαναλάβουμε πως η ασφάλεια του αρχηγού του κράτους παρέχεται στο κατάλληλο επίπεδο, ό,τι είναι απαραίτητο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή κλιμάκωση των εντάσεων γενικά».

Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες, Κυριακή, πως δεν πιστεύει πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι υπεύθυνη για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ το Σάββατο, την κατηγόρησε όμως ότι δημιούργησε ένα περιβάλλον που προκάλεσε την επίθεση. Ο Τραμπ πυροβολήθηκε στο αφτί στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια έπειτα από ένα σημαντικό κενό ασφαλείας. Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε και αξιωματούχοι επιβολής του νόμου είπαν πως δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει κάποιο κίνητρο.

Ο Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια το θέμα.

Τα σχόλια του Πεσκόφ απηχούν εκείνα ορισμένων Ρεπουμπλικάνων συμμάχων του Τραμπ, που έσπευσαν να επιρρίψουν την ευθύνη στον Μπάιντεν.

«Έπειτα από πολυάριθμες απόπειρες να απομακρύνουν τον υποψήφιο Τραμπ από την πολιτική αρένα -χρησιμοποιώντας πρώτα νομικά εργαλεία, τα δικαστήρια, εισαγγελείς, απόπειρες να δυσφημίσουν πολιτικά και να διασύρουν τον υποψήφιο- ήταν φανερό σε όλους τους εξωτερικούς παρατηρητές πως η ζωή του ήταν σε κίνδυνο», δήλωσε ο Πεσκόφ την Κυριακή.



Πηγή: skai.gr

