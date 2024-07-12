Φρίκη στην Κένυα. Τα ακρωτηριασμένα πτώματα έξι γυναικών βρέθηκαν σήμερα Παρασκευή σε μια χωματερή έξω από το Ναϊρόμπι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι μάρτυρες αρχικά έκαναν λόγο για εννέα νεκρούς, όμως η αστυνομία διευκρίνισε στη συνέχεια ότι τα θύματα είναι έξι γυναίκες και ότι τα πτώματα βρέθηκαν «σε κατάσταση αποσύνθεσης».

«Ήταν τυλιγμένα σε νάιλον σακούλες, δεμένες με σκοινιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η αστυνομία πιστεύει σε αυτό το στάδιο ότι οι γυναίκες δολοφονήθηκαν όλες με τον ίδιο τρόπο, ωστόσο δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Οι σοροί έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

