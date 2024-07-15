Σε διπλωματική κρίση ανάμεσα στο Παρίσι και την Άγκυρα τείνει να εξελιχθεί το ζήτημα της συμμόρφωσης, προς τις επιταγές του τουρκικού υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ακολουθούν τα γαλλικά σχολεία στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων στον γαλλικό Τύπο, η τουρκική κυβέρνηση απειλεί να απαγορεύσει εφεξής την εγγραφή Τούρκων μαθητών στα σχολεία αν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα δεν προσαρμοστούν στις γενικές της κατευθύνσεις, αναφορικά με τα μαθήματα που άπτονται της θρησκείας και της ηθικής.

Γενικές κατευθύνσεις που, σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, παρουσίασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις αρχές Ιουνίου, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από τα τουρκικά σωματεία εκπαιδευτικών που τον κατηγορούν μεταξύ άλλων για εξισλαμισμό της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αν το τουρκικό κράτος απαγορεύσει την εγγραφή Τούρκων μαθητών στα γαλλοτουρκικα σχολεία, αυτά θα αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα. Επίσης, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η τουρκική πλευρά για να συνεχίσει να επιτρέπει τη λειτουργία των γαλλοτουρκικών σχολείων απαιτεί νέα διμερή εκπαιδευτική συμφωνία με το Παρίσι που θα της επιτρέπει να ανοίγει και να λειτουργεί τουρκικά σχολεία στη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

