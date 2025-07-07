Ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας Πασκάλ Ντόναχιου επανεξελέγη σήμερα επικεφαλής του Eurogroup, της άτυπης ομάδας στην οποία μετέχουν οι ομόλογοί του των χωρών της ευρωζώνης.

Ο Ντόναχιου, 50 ετών, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος αφού νωρίτερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο και της Λιθουανίας Ριμάντας Σατζιούς απέσυραν την υποψηφιότητά τους νωρίτερα.

Αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη θητεία, διάρκειας δυόμισι ετών, του Ιρλανδού υπουργού στο Γιούρογκρουπ.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στους ομολόγους του για την επανεκλογή του, ο Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου του Eurogroup από τον Ιούλιο του 2020, δήλωσε: «Ενώπιον σημαντικών γεωπολιτικών αλλαγών, η ζώνη του ευρώ έχει αποδειχθεί πολύ ανθεκτική. Θα είναι καθήκον μου να ενισχύσω περαιτέρω την κοινή μας νομισματική ζώνη και να διευκολύνω την απτή πρόοδο στους βασικούς άξονες εργασίας μας κατά τη διάρκεια αυτής της επόμενης θητείας - από τον δημοσιονομικό συντονισμό έως την Ένωση Κεφαλαιαγορών και από το ψηφιακό ευρώ έως την Τραπεζική Ένωση. Μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική ζώνη του ευρώ θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ, θα ενισχύσει περαιτέρω την ανθεκτικότητα και την ευημερία μας προς όφελος των πολιτών μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

