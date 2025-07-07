Ένας Ισραηλινός εφέδρος που υπηρέτησε σε τρεις αποστολές στη Λωρίδα της Γάζας είπε στο Sky News ότι η μονάδα του λάμβανε συχνά εντολές να πυροβολεί όποιον εισέρχονταν σε περιοχές που οι στρατιώτες όριζαν ως απαγορευμένες ζώνες, ανεξάρτητα από το αν αποτελούσαν απειλή ή όχι, μια πρακτική που, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων.

«Βρισκόμαστε σε μια περιοχή και οι εντολές είναι: όποιος μπαίνει μέσα πρέπει να πεθάνει», δήλωσε σε μια σπάνια συνέντευξη στην κάμερα του Sky News. «Αν είναι μέσα, είναι επικίνδυνοι, πρέπει να τους σκοτώσεις. Όποιος και αν είναι», πρόσθεσε.

«Οι στρατιώτες σκότωναν αμάχους αυθαίρετα και ανάλογα με τον διοικητή»

Σύμφωνα με το Sky News, ο στρατιώτης, που μίλησε ανώνυμα, είπε ότι οι στρατιώτες σκότωναν αμάχους αυθαίρετα και ότι τα κριτήρια για το άνοιγμα πυρός άλλαζαν ανάλογα με τον διοικητή. Υπηρετούσε στη 252η Μεραρχία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και είχε τοποθετηθεί δύο φορές στον διάδρομο Νετζαρίμ — μια στενή λωρίδα γης που διασχίζει το κεντρικό τμήμα της Γάζας, από τη θάλασσα μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, με σκοπό να διαιρέσει την περιοχή και να επιτρέψει στον ισραηλινό στρατό μεγαλύτερο έλεγχο από το εσωτερικό της Λωρίδας.

Όπως ανέφερε όταν η μονάδα του βρισκόταν στα όρια μιας περιοχής με αμάχους, οι στρατιώτες κοιμόντουσαν σε σπίτι που ανήκε σε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους και όριζαν μια αόρατη γραμμή γύρω από αυτό, που καθόριζε μια απαγορευμένη ζώνη για τους κατοίκους της Γάζας.

«Σε ένα από τα σπίτια που είχαμε, είχαμε τη μεγάλη περιοχή. Ήταν το πιο κοντινό στη γειτονιά των πολιτών, με ανθρώπους μέσα. Υπάρχει μια φανταστική γραμμή που μας λένε ότι όλοι οι κάτοικοι της Γάζας τη γνωρίζουν και ξέρουν ότι δεν επιτρέπεται να την περάσουν», είπε. «Αλλά πώς μπορούν να το ξέρουν;»

Οι άνθρωποι που περνούσαν σε αυτή την περιοχή συνήθως πυροβολούνταν, ανέφερε. «Ήταν σχεδόν όλοι όσοι έμπαιναν στην περιοχή, και μπορεί να ήταν ακόμα και ένας έφηβος που οδηγούσε το ποδήλατό του», είπε.

Ο στρατιώτης περιέγραψε μια επικρατούσα πεποίθηση μεταξύ των στρατευμάτων ότι όλοι οι κάτοικοι της Γάζας ήταν τρομοκράτες, ακόμα και όταν ήταν σαφώς άοπλοι πολίτες. Αυτή η αντίληψη, είπε, δεν αμφισβητούταν και συχνά επιδοκιμαζόταν από τους διοικητές.

Σε άλλη περίπτωση, η μονάδα του ήταν τοποθετημένη κοντά στην περιοχή Σουτζάιγια της πόλης της Γάζας.

Περιέγραψε Παλαιστίνιους να μαζεύουν παλιοσίδερα και ηλιακά πάνελ από ένα κτίριο μέσα στην απαγορευμένη ζώνη. «Σίγουρα δεν υπήρχαν τρομοκράτες εκεί», είπε. «Κάθε διοικητής μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι θα κάνει. Είναι σαν την Άγρια Δύση. Κάποιοι διοικητές μπορούν πραγματικά να αποφασίσουν να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου και κακές πράξεις χωρίς να αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Πίστευαν πως δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα - Συζητούσαν ανοιχτά για τις δολοφονίες

Ο στρατιώτης ανέφερε ότι πολλοί σύντροφοί του πίστευαν πως δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα, επικαλούμενοι την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε σε ομηρία 250 ατόμων. Δεκάδες όμηροι έχουν απελευθερωθεί ή διασωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, ενώ περίπου 50 παραμένουν αιχμάλωτοι, ανάμεσά τους περίπου 30 που το Ισραήλ πιστεύει ότι είναι νεκροί.

Θυμάται ότι οι στρατιώτες συζητούσαν ανοιχτά για τις δολοφονίες. «Έλεγαν: ‘Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν την 7η Οκτωβρίου, και πιθανώς το διασκέδαζαν όταν συνέβαινε αυτό σε εμάς. Άρα αξίζουν να πεθάνουν.’»

Πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι δεν νιώθουν έλεος γι’ αυτούς.»

«Νομίζω ότι πολλοί ένιωθαν πως έκαναν κάτι καλό», είπε. «Στην καρδιά τους, θεωρούσαν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αθώοι.»

Στο Ισραήλ, είναι σπάνιο για στρατιώτες να κριτικάρουν δημόσια τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), που θεωρούνται θεσμός ενότητας και ένα τελετουργικό ενηλικίωσης για τους Εβραίους Ισραηλινούς. Η στρατιωτική θητεία διαμορφώνει την ταυτότητα και την κοινωνική θέση, και όσοι εκφράζονται δημόσια διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο στρατιώτης δήλωσε ότι δεν ήθελε να ταυτοποιηθεί από φόβο μήπως χαρακτηριστεί προδότης ή απομονωθεί από την κοινότητά του. Παρόλα αυτά, ένιωθε την ανάγκη να μιλήσει.

«Νιώθω ότι πήρα μέρος σε κάτι κακό και πρέπει να το αντισταθμίσω με κάτι καλό που κάνω, μιλώντας, γιατί με ταλανίζει πολύ αυτό που έζησα και εξακολουθώ να συμμετέχω, ως στρατιώτης και πολίτης αυτής της χώρας», είπε.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος είναι κάτι πολύ κακό που συμβαίνει σε εμάς και στους Παλαιστίνιους, και πρέπει να τελειώσει», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, πρόσθεσε: «Στην ισραηλινή κοινωνία είναι πολύ δύσκολο να κριτικάρεις τον εαυτό σου και τον στρατό σου. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι αποδέχονται. Νομίζουν ότι ο πόλεμος πρέπει να γίνει και ότι πρέπει να φέρουμε πίσω τους ομήρους, αλλά δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες. Νομίζω ότι αν πολλοί ήξεραν ακριβώς τι συμβαίνει, δεν θα το δεχόντουσαν και δεν θα συμφωνούσαν. Ελπίζω ότι μιλώντας γι’ αυτό, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα».

Τι απαντούν οι IDF

Απαντώντας στις κατηγορίες για αυθαίρετες δολοφονίες στον διάδρομο Νετζαρίμ, οι IDF δήλωσαν ότι «λειτουργούν αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής και το διεθνές δίκαιο, λαμβάνοντας εφικτά μέτρα για τη μείωση των ζημιών σε αμάχους». «Οι IDF δρουν εναντίον στρατιωτικών στόχων και δεν στοχεύουν αμάχους ή πολιτικά αντικείμενα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι «οι αναφορές και οι καταγγελίες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τις IDF μεταφέρονται στις αρμόδιες Αρχές που εξετάζουν εξαιρετικά περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Στη δήλωσή του ανέφερε επίσης τα μέτρα που λαμβάνει ο στρατός για την ελαχιστοποίηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης προειδοποιήσεων εκκένωσης και της παροχής συμβουλών στους ανθρώπους να εγκαταλείψουν προσωρινά περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα έντονες μάχες.

«Οι περιοχές που έχουν οριστεί για εκκένωση στη Λωρίδα της Γάζας ενημερώνονται ανάλογα με τις ανάγκες. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ενημερώνουν συνεχώς τον άμαχο πληθυσμό για τυχόν αλλαγές», σημειώσε.

