To Τέξας «μετρά τις πληγές του» καθώς ο απολογισμός των φονικών πλημμυρών γίνεται ολοένα και πιο βαρύς με επτά επιπλέον θανάτους να επιβεβαιώνονται τις τελευταίες ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στους 95.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα ο αριθμός των νεκρών σε όλο το Τέξας έχει αυξηθεί σε 104, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να «χτενίζουν» τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές της πολιτείας.

Πριν από λίγα λεπτά, οι τοπικοί αξιωματούχοι στην κομητεία Κερ εξέδωσαν νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι συνολικά 84 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιοχή τους ως αποτέλεσμα των πλημμυρών.

Πρόκειται για 56 ενήλικες και 28 παιδιά πλέον, ανέφερε το γραφείο του σερίφη Λάρι Λάιθα, αύξηση εννέα ατόμων - οκτώ ενηλίκων και ενός παιδιού - από την προηγούμενη ανακοίνωση των Αρχών, πριν από λίγες ώρες.

Δέκα παιδιά στο Camp Mystic και ένας από τους συμβούλους του καταυλισμού αγνοούνταν - το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

Η κομητεία Κερ είναι η πληγείσα περιοχή από τις πλημμύρες.

Στην κομητεία Μπερνέτ, ο συνολικός αριθμός των νεκρών είναι τώρα τέσσερις, σύμφωνα με τον σερίφη Κάλβιν Μπόιντ, ο οποίος έδωσε συνέντευξη Τύπου λίγο νωρίτερα.

Το CBS News, αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι στην κομητεία Κένταλ.

Και ένας ακόμη θάνατος έχει επιβεβαιωθεί στην κομητεία Τράβις, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Κέρβιλ, ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λάιθα, εξήγησε πως ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 27 παιδιά, ενώ 15 σοροί παραμένουν ακόμη αγνώστων στοιχείων.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν επίσης ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ και ο δημοτικός σύμβουλος του Κέρβιλ, Ντάλτον Ράις.

Ο Κρουζ ανέφερε πως δεν είναι ώρα για αναζήτηση πολιτικών ευθυνών, επισημαίνοντας τις κατηγορίες εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες.

Τόνισε πως «το Τέξας πενθεί», καλώντας τους πολίτες, αυτές τις ώρες, να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «έχει δεχθεί πυρά» για τις περικοπές στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι οποίες συνδέονται με τις πρωτοβουλίες του Ίλον Μασκ γύρω από το DOGE.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν αυτές οι περικοπές επηρέασαν πραγματικά τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Από την πλευρά του ο δημοτικός σύμβουλος, Ντάλτον Ράις περιέγραψε το φαινόμενο ως «άνευ προηγουμένου» και απηύθυνε έκκληση στους εθελοντές να επιτρέψουν στις επίσημες αρχές να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφεύγεται ο πανικός ή η υπερβολική πρόληψη, σχολιάζοντας πως οι πρόωρες ή υπερβολικές προειδοποιήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αδράνεια σε μελλοντικές καταστάσεις ανάγκης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα ταξιδέψει στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές του Τέξας την Παρασκευή.

Επίσης, επέκρινε τα σχόλια κατά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι δεν παρείχε έγκαιρη προειδοποίηση για τις πλημμύρες.

Λέει ότι η NWS παρείχε «έγκαιρες και συνεπείς προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες» και υποστήριξε ότι «τα γραφεία τους ήταν καλά στελεχωμένα - στην πραγματικότητα ένα από τα γραφεία ήταν υπεράριθμο, είχαν περισσότερους ανθρώπους από όσους χρειάζονταν. Επομένως, κάθε ισχυρισμός περί του αντιθέτου είναι εντελώς ψευδής», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.