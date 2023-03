Ό,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με «ανώμαλη προσγείωση»: Ο Τατάρ έφαγε τούμπα παίζοντας ποδόσφαιρο - Βίντεο

Ποδόσφαιρο με τα παιδιά ενός σχολείου στα Κατεχόμενα (επιχείρησε να) παίξει ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, αλλά έγινε viral για τους λάθος λόγους!

Ο Τατάρ αρχικά φαίνεται να τα πηγαίνει καλά, δεχόμενος πασούλες και σουτάροντας στην εστία, ωστόσο ό,τι αρχίζει ωραία τελειώνει με «ανώμαλη προσγείωση», καθώς έφαγε θεαματική τούμπα! Το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας την οργή του!

«Κάποια ειδησεογραφικά site δημοσίευσαν σήμερα την πτώση μου, λόγω της φύσης του ποδοσφαίρου, ενώ έπαιζα με τους μαθητές. Αν είναι, να ξαναπαίξω με τα νιάτα, να πέσω ξανά και να ξανασηκωθώ!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τατάρ σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δείχνοντας μόνο... μέρος του ματς, καθώς «έκοψε» την επίμαχη τούμπα στο βίντεό του!

President of North Cyprus, Ersin Tatar doing his best Gazza impression on a visit to a local school…



Hold on till the end though…



Instantly looses all schoolyard steez within seconds.



📈📉



pic.twitter.com/Ipw0PgVb4T