Το πολιτικό γραφείο της Χαμάς θα διατηρήσει την Ντόχα ως βάση του για όσο η παρουσία του είναι «χρήσιμη και θετική» στις μεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του Κατάρ.

«Οπως έχουμε δηλώσει μέχρι τώρα, όσο η παρουσία τους στην Ντόχα είναι χρήσιμη και θετική για την προσπάθεια αυτή μεσολάβησης, θα παραμείνουν στην Ντόχα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάζεντ αλ-Ανσάρι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η Χαμάς θα αποχωρήσει από το Κατάρ προσθέτοντας ότι δεν έχει ενδείξεις ότι η Ντόχα θέλει την αποχώρηση της οργάνωσης.

Κατά την επιστροφή του από το Ιράκ, ο πρόεδρος της Τουρκίας ερωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τις οποίες είναι πιθανόν η Χαμάς να εγκαταλείψει την βάση της στο Κατάρ ή ότι θα της ζητηθεί να φύγει από την Ντόχα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν έχει ενδείξεις ότι η ηγεσία του Κατάρ θέλει την αποχώρηση της οργάνωσης.

Ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος αποκάλεσε την Χαμάς «απελευθερωτικό κίνημα», συναντήθηκε το σαββατοκύριακο με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγιε στην Κωνσταντινούπολη.

«Το σημαντικό δεν είναι πού βρίσκονται οι ηγέτες της Χαμάς, αλλά ποια είναι η κατάσταση στην Γάζα», είπε ο Ερντογάν.

«Η ειλικρίνεια που διατηρεί το Κατάρ απέναντι στην Χαμάς, η στάση του απέναντί της, ήταν πάντα όπως προς ένα μέλος της οικογένειας. Τη επόμενη περίοδο, δεν πιστεύω καθόλου ότι είναι δυνατόν να αλλάξουν αυτήν την στάση», πρόσθεσε.

Το Κατάρ, που φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς από το 2012 με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών διαδραματίζει τον ρόλο του μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με στόχο την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ομως, οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται επιρρίπτοντας η μία στην άλλη την ευθύνη.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ σέιχ Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ντόχα «θα προχωρήσει σε συνολική επαναξιολόγηση του ρόλου της ως μεσολαβητή».

Υπάρχουν πληροφορίες ότι η πολιτική ηγεσία της Χαμάς εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το Κατάρ ως βάση της οργάνωσης, καθώς η Ντόχα δέχεται όλο και περισσότερες πιέσεις να ασκήσει την επιρροή της προς την Χαμάς στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ.

Επικαλούμενη άραβες αξιωματούχους, η Wall Street Journal έγραψε ότι η Χαμάς ήλθε πρόσφατα σε επαφή με δύο χώρες της περιοχής διερευνώντας την προοπτική μετεγκατάστασης. Μία από αυτές είναι το Ομάν.

