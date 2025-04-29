Κασμίρ - βίντεο σοκ: Κάνει zipline την ώρα του μακελειού στο θέρετρο

Το σοκαριστικό μακελειό στο τουριστικό θέρετρο Παχαλγκάμ στο ινδικό Κασμίρ κατέγραψε κατά λάθος τουρίστας την ώρα που έκανε zipline.

Στο βίντεο εμφανίζεται χαμογελαστός να κάνει zipline ενώ ακριβώς από κάτω του ακούγονται πυροβολισμοί και κραυγές και διακρίνονται άνθρωποι να πέφτουν στο έδαφος. Ο τουρίστας όμως δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται, αρχικά τουλάχιστον, τα τρομαχτικά γεγονότα που εκτυλίσσονται λίγα μέτρα από αυτόν.

Ο Μπατ ήταν από τους τυχερούς που επέζησε και δήλωσε στα ινδικά ΜΜΕ πως η εναέρια διαδρομή με το zipline πιθανότατα του έσωσε τη ζωή.

Την ευθύνη για την επίθεση με 26 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες ανέλαβε το αυτονομιστικό Μέτωπο της Αντίστασης (TRF), παρακλάδι της απαγορευμένης τρομοκρατικής ομάδας Lashkar-e-Taiba (LeT) με έδρα το Πακιστάν. Η επίθεση προκάλεσε άμεσα κλιμάκωση στις σχέσεις Ινδίας – Πακιστάν που φιλονικούν για την περιοχή.

When the video began, multiple gunshots were heard, and the local guys started raising "Allah Hu Akbar." Slogans.. They didn't stop him...



And I'm surprised how this man couldn't hear anything — he was completely clueless.... https://t.co/aXn7X3bM4j pic.twitter.com/aztJZrpgLa — Mr Sinha (@MrSinha_) April 28, 2025

Πηγή: skai.gr

