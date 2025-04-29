Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το βορειοιρλανδικό χιπ χοπ συγκρότημα Kneecap βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο από συναυλία το Νοέμβριο του 2023, στο οποίο ένα μέλος τους ακούγεται να αναφέρεται σε δολοφονίες πολιτικών.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο καταγράφεται το μέλος των Kneecap να λέει: «Έχουμε ακόμα ηλικιωμένους άνδρες στο Λονδίνο που παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μου στην Ιρλανδία. Και ακόμα χειρότερα, είναι γ… Συντηρητικοί. Ο μόνος καλός Συντηρητικός είναι ο νεκρός Συντηρητικός. Σκοτώστε τον τοπικό σας βουλευτή».

Η αντίδραση του πολιτικού κόσμου υπήρξε άμεση. Εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ δήλωσε από την Ντάουνινγκ Στριτ ότι τα σχόλια είναι «εντελώς απαράδεκτα». Παράλληλα, συμφώνησε με την κόρη του δολοφονημένου Συντηρητικού βουλευτή Ντέιβιντ Έιμες ότι οι Kneecap οφείλουν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη.

Από την πλευρά της, η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοκ τόνισε ότι το συγκρότημα πρέπει να διωχθεί ποινικά για τα σχόλιά του. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το σχετικό βίντεο, όπως και ένα ακόμη στο οποίο τα μέλη των Kneecap εκφράζουν υποστήριξη σε απαγορευμένες τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Ο βουλευτής των Εργατικών Ντέιβιντ Τέιλορ κάλεσε τους διοργανωτές του φεστιβάλ Glastonbury να αφαιρέσουν τους Kneecap από το φετινό πρόγραμμα, ενώ σε ανάλογες δηλώσεις προχώρησε και ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, Τζον Σουίνι.

Τα σχόλια έρχονται σε μια περίοδο όπου οι απειλές και ο εκφοβισμός κατά των Βρετανών βουλευτών σημειώνουν ανησυχητική άνοδο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διακυβέρνησης, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιπτώσεις απειλών μέσω email και κοινωνικών δικτύων, αλλά και σχέδια φυσικής επίθεσης και δολοφονίας πολιτικών προσώπων.

Πολλοί βουλευτές έχουν μιλήσει δημόσια για τις εμπειρίες τους και τα μέτρα ασφαλείας που έπρεπε να λάβουν, τα οποία περιλαμβάνουν την εγκατάσταση δωματίων πανικού, την αλλαγή των διαδρομών τους από και προς το γραφείο τους και την εγκατάσταση γραμματοκιβωτίων ανθεκτικών σε βόμβες.

Το τοξικό αυτό πολιτικό κλίμα έχει σημαδευτεί από δύο τραγικά περιστατικά: το 2016, η βουλευτής των Εργατικών Τζο Κοξ δολοφονήθηκε από έναν νεοναζί έξω από μια βιβλιοθήκη στο Δυτικό Γιορκσάιρ, ενώ το 2021 ο Συντηρητικός βουλευτής Ντέιβιντ Έιμες έπεσε νεκρός από επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην εκλογική του περιφέρεια.

Η απάντηση του συγκροτήματος

Σε επίσημη δήλωση στο Χ, οι Kneecap ζητούν συγγνώμη από τις οικογένειες των δολοφονημένων βουλευτών Ντέιβιντ Έιμες και Τζο Κοξ ενώ σημειώνουν ότι δεν υποστηρίζουν τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ.

«Ας είμαστε κατηγορηματικοί: δεν υποστηρίζουμε, και ποτέ δεν έχουμε υποστηρίξει, τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, πάντα. Δεν είναι ποτέ σωστό. Το γνωρίζουμε αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε, δεδομένης της ιστορίας του έθνους μας», αναφέρει χαρακτηριστικά το συγκρότημα προσθέτοντας:

«Απορρίπτουμε κάθε υπόνοια ότι θα επιδιώξουμε να υποκινήσουμε βία εναντίον οποιουδήποτε βουλευτή ή ατόμου. Ποτέ. Ένα απόσπασμα βίντεο, σκόπιμα τοποθετημένο εκτός πλαισίου, τώρα αξιοποιείται και χρησιμοποιείται σαν να ήταν κάλεσμα για δράση».

Αναφερόμενοι στη Γάζα γράφουν ότι «τουλάχιστον 20.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να προμηθεύει όπλα στο Ισραήλ. Αντί να υπερασπίζονται αθώους ανθρώπους ή τις αρχές του διεθνούς δικαίου, οι ισχυροί στη Βρετανία έχουν υποκινήσει τη σφαγή και τον λιμό. Εδώ πρέπει να στραφεί η πραγματική οργή και η αγανάκτηση».

Σύμφωνα με τους ίδιους, «θέλουν να σας κάνουν να πιστεύετε ότι οι λέξεις είναι πιο επιβλαβείς από τη γενοκτονία».

Στη συνέχεια, ζητούν συγνώμη από τις οικογένειες Έιμες και Κοξ, υποστηρίζοντας ότι «δεν είχαμε ποτέ πρόθεση να σας βλάψουμε».

«Τα πραγματικά εγκλήματα δεν βρίσκονται στις εμφανίσεις μας. Τα πραγματικά εγκλήματα είναι η σιωπή και η συνενοχή όσων βρίσκονται στην εξουσία. Ντροπή τους», καταλήγουν οι Kneecap.



