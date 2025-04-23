Πακιστάν: Συγκαλείται αύριο η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας

Συγκαλείται αύριο Πέμπτη η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Πακιστάν για να αποφασίσει τα αντίμετρα σε βάρος της Ινδίας μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στο Νέο Δελχί με φόντο τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση ενόπλων στο ινδικό Κασμίρ. Τη σύγκληση του ανωτάτου συμβουλίου για θέματα εθνικής ασφαλείας, το οποίο συνεδριάζει μόνο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο αντιπρόεδρος της πακιστανικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ.

Στον απόηχο της φονικότερης επίθεσης εναντίον αμάχων στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ, το Νέο Δελχί ανακοίνωσε την αναστολή της στρατηγικής συνθήκης με το Ισλαμαμπάντ για τους υδάτινους πόρους της λεκάνης του Ινδού ποταμού, το κλείσιμο του βασικού συνοριακού σταθμού με το Πακιστάν και περικοπές σε διπλωματικό προσωπικό.

Η Συνθήκη των Υδάτων του Ινδού, η οποία επικυρώθηκε το 1960, «αναστέλλεται με άμεση ισχύ έως ότου το Πακιστάν αποκηρύξει αξιόπιστα και αμετάκλητα την υποστήριξή του στη διασυνοριακή τρομοκρατία», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Βίκραμ Μίσρι.

Χθες Τρίτη, ένοπλοι προκάλεσαν μακελειό σε τουριστική τοποθεσία της Παχαλγκάμ, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους.

Δεν υπήρξε ανάληψη της ευθύνης, ωστόσο σε αυτήν την κατά πλειονότητα μουσουλμανική περιοχή συνεχίζεται εξέγερση που ξέσπασε το 1989. Αυτονομιστές αντάρτες απαιτούν ανεξαρτησία ή ένωση με το Πακιστάν, που ελέγχει μικρότερο τμήμα του Κασμίρ και, όπως και η Ινδία, διεκδικεί την κυριαρχία σε όλη την περιοχή.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί πάγια το Ισλαμαμπάντ πως υποστηρίζει τους μαχητές, κάτι που αρνούνται οι πακιστανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

