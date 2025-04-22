Ινδία: Βίντεο με τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε τουρίστες στο Κασμίρ

Βίντεο - ντοκουμέντο με τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε τουρίστες στο ινδικό Κασμίρ, με τουλάχιστον 28 νεκρούς, έδωσαν στη δημοσιότητα ΜΜΕ της χώρας. Ένας τουρίστας καταγράφει σέλφι βίντεο τη στιγμή που οι ένοπλοι επιτίθενται στους τουρίστες. Ακούγονται οι πυροβολισμοί και τουρίστες να ζητούν βοήθεια.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται δύο αλλοδαποί και δύο Ινδοί, δήλωσε νωρίτερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.



Ένοπλοι τρομοκράτες μπήκαν στο δημοφιλές θέρετρο του Παχαλγκάμ, που αποκαλείται «μίνι Ελβετία», και άρχισαν να πυροβολούν κατά τουριστών που βρίσκονταν γύρω από τα εστιατόρια, έκαναν βόλτες με πόνι ή πικνίκ, είπαν αξιωματούχοι και αυτόπτες μάρτυρες.

Το Μέτωπο της Αντίστασης (TRF), παρακλάδι της απαγορευμένης τρομοκρατικής ομάδας Lashkar-e-Taiba (LeT) με έδρα το Πακιστάν, ανέλαβε την ευθύνη.

«Αυτοί οι δειλοί τρομοκράτες στόχευσαν αθώους, άοπλους τουρίστες που είχαν έρθει για να επισκεφθούν το Κασμίρ», δήλωσε σε ινδικά μέσα ενημέρωσης ο Ραβίντερ Ράινα, μέλος του κόμματος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Μια αυτονομιστική εξέγερση ανταρτών μαίνεται από το 1989 στο ινδικό Κασμίρ. Οι αντάρτες απαιτούν ανεξαρτησία ή ένωση με το Πακιστάν, το οποίο ελέγχει ένα μικρότερο τμήμα της περιοχής του Κασμίρ και, όπως η Ινδία, διεκδικεί την περιοχή στο σύνολό της.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί το Ισλαμαμπάντ ότι υποστηρίζει ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κοιλάδα της Σριναγκάρ, κάτι το οποίο το Πακιστάν εξακολουθεί να διαψεύδει.

Πηγή: skai.gr

