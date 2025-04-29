Σε αναλυτική της συνέντευξη της στην εφημερίδα Corriere della Sera, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων, στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και υπογράμμισε πως «θεωρώ ότι ήταν μια ιδιαίτερα θετική στιγμή η οποία, σύμφωνα με όσα μου είπαν οι δυο ηγέτες, μπορεί να αποτέλεσε και ένα σημείο καμπής. Ίσως ήταν το τελευταίο δώρο που μας έκανε ο πάπας Φραγκίσκος».

Με αναφορά στο ενδεχόμενο να οργανωθεί, στην Ιταλία, διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ηνωμένων Πολιτειών, η Μελόνι πρόσθεσε:

«Θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η Ατλαντική Συμμαχία. Όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά με αναφορά στο σημείο αυτό υπογραμμίζω ότι είναι σωστό η Ευρώπη να συμβάλει με εντονότερο τρόπο στην ασφάλειά της, διότι ή υπερασπίζουμε και μόνοι μας τον εαυτό μας ή δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ασφαλείς σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Πιστεύω ότι ΕΕ και ΗΠΑ πρέπει να έρθουν πιο κοντά διότι, στο μεταξύ, άλλες δυνάμεις κερδίζουν έδαφος, με στόχο να υπερισχύσουν στις διεθνείς ισορροπίες. Δεν νομίζω ότι αυτό συμφέρει ούτε την Ευρώπη ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με την Ιταλίδα πρωθυπουργό η χώρα της μπορεί να εργαστεί για να φέρει πιο κοντά τις δυο όχθες του Ατλαντικού, ώστε η Δύση να ενισχυθεί ως πολιτισμός και όχι μόνον ως γεωγραφικός χώρος ή σύνολο συμφερόντων».

«Εδώ και καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμαρτύρονται εξαιτίας του ευρωπαϊκού εμπορικού πλεονάσματος, αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα αμερικανικό πλεόνασμα με την Ευρώπη στον τομέα των υπηρεσιών και ότι οι Ευρωπαίοι επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο απ' ό,τι εκείνοι κάνουν εδώ. Γι' αυτό είμαι πεπεισμένη πως είναι αναγκαίο και εφικτό να βρεθεί ένα κοινό σημείο», τονίζει στη συνέντευξή της προς την Corriere della Sera η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Όσο για την πιθανότητα να οργανωθεί σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτει ότι «η χώρα της εργάζεται για την επίτευξη του στόχου», αλλά «δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή», και ότι θα ήταν «μεγάλη αναγνώριση» να πραγματοποιηθεί η σύνοδος αυτή στη Ρώμη αλλά, ακόμη κι αν γίνει στις Βρυξέλλες ή κάπου αλλού, θεωρεί ότι θα έχει συμβάλει στην επίτευξη του στόχου.

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης θεωρεί παράλληλα ότι η γενικότερη πρόκληση που τέθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία και για τους Ευρωπαίους, υπό την έννοια ότι «θα μπορέσουμε να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τον εαυτό μας, να δράσουμε, να επιστρέψουμε στην υπεροχή της πολιτικής και να δοθεί στην Ευρώπη η καθοριστική ώθηση που χρειάζεται».

Με αναφορά, τέλος, στο ζήτημα της Ουκρανίας, η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε:

«Παραμένουμε στο πλευρό της Ουκρανίας η οποία χωρίς τη στήριξη της Δύσης δεν θα μπορούσε να υπερασπίσει την ελευθερία της. Τώρα στηρίζουμε τις προσπάθειες του Τραμπ και μας χαροποιεί το ότι ο Ζελένσκι δήλωσε διατεθειμένος να δεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, αποδεικνύοντας ότι και η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη. Τώρα και η Ρωσία πρέπει να αποδείξει το ίδιο. Διότι η τριήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Πούτιν για την επέτειο της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι κάτι το διαφορετικό, το οποίο δεν αρκεί».

