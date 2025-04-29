Μεγάλη φωτιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό στο Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό στην περιοχή Μέιντα Βέιλ στο δήμο του Γουέστμινστερ, με μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό και να είναι ορατοί από πολλά σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά την πρωινή ώρα αιχμής ενώ οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να διατηρήσουν πόρτες και παράθυρα κλειστά. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου έχει στείλει στο σημείο τουλάχιστον 15 οχήματα και 100 πυροσβέστες.

We're on scene and extinguishing a fire at an electrical substation on Victoria Passage NW8 in #Westminster. It's a very visible fire causing heavy smoke, which has prompted 41 calls to our 999 Control officers. https://t.co/PRUGtGpIYa pic.twitter.com/TrKaGMPJgJ — London Fire Brigade (@LondonFire) April 29, 2025

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέρος της στέγης ενός γειτονικού κτιρίου κατοικιών έχει επίσης τυλιχθεί στις φλόγες.

There are now 15 fire engines & around 100 firefighters tackling the substation fire in #MaidaVale.



An electrical transformer & part of the roof of a neighbouring property are alight.



Please continue to avoid the area & keep windows and doors closed https://t.co/PRUGtGpIYa pic.twitter.com/qxuLNbIIw0 — London Fire Brigade (@LondonFire) April 29, 2025

Ο διοικητής του σταθμού, Πολιτικής Μόργκαν, που βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε: «Πρόκειται για μια πολύ ορατή πυρκαγιά και υπάρχει έντονος καπνού. Συνιστούμε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά για λόγους ασφαλείας».

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.



Πηγή: skai.gr

