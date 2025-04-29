Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό στο Λονδίνο

Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να διατηρήσουν πόρτες και παράθυρα κλειστά - Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες 

Φωτιά Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο κέντρο του Λονδίνου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό στην περιοχή Μέιντα Βέιλ στο δήμο του Γουέστμινστερ, με μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό και να είναι ορατοί από πολλά σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά την πρωινή ώρα αιχμής ενώ οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους της περιοχής να διατηρήσουν πόρτες και παράθυρα κλειστά. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου έχει στείλει στο σημείο τουλάχιστον 15 οχήματα και 100 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέρος της στέγης ενός γειτονικού κτιρίου κατοικιών έχει επίσης τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο διοικητής του σταθμού, Πολιτικής Μόργκαν, που βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε: «Πρόκειται για μια πολύ ορατή πυρκαγιά και υπάρχει έντονος καπνού. Συνιστούμε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά για λόγους ασφαλείας». 

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
 

