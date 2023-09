Καρχαρίας ξεβράστηκε σε παραλία της Φλόριντα - Βίντεο με τις προσπάθειες των λουόμενων να τον σώσουν

Αντιμέτωποι με έναν καραχαρία που προσπαθούσε να επιβιώσει ήρθαν λουόμενοι σε παραλία της Φλόριντα στις ΗΠΑ.

Το σκηνικό κατέγραψε με το κινητό της μία γυναίκα. Στο βίντεο φαίνονται τέσσερις άνδρες να αρπάζουν τον καρχαρία από το πτερύγιο και να προσπαθούν να τον σύρουν στο νερό, ενώ αυτός παλεύει στο νερό.

«Είναι πολύ επικίνδυνο, μην το κάνετε αυτό!» ακούγεται να λέει η γυναίκα που κατέγραψε το βίντεο. Είχε πάει στην συγκεκριμένη παραλία με τον σύζυγό της για να γιορτάσουν την επέτειο του γάμου τους όταν ο καρχαρίας βγήκε στην ακτή, σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ.

«Μετά από λίγα δευτερόλεπτα που τον είδα να δυσκολεύεται να ξαναμπεί στο νερό, ο σύζυγός μου προσπάθησε να τον βοηθήσει», περιέγραψε η γυναίκα στο Storyful.

WOW! Check out this Mako shark stranded along the shore this week in Pensacola Beach, Florida. Thankfully beachgoers got this big fella back into the Gulf, well done guys! 🦈 Credit: Tina Fey pic.twitter.com/m8oFKzDCt2